Bonus asilo nido 2024 fino a 3.600 euro al via: requisiti Isee, importi e come richiederlo. La circolare Inps

Bonus asilo nido 2024, aperte le domande per il sussidio che, in alcuni casi specifici, permette agli utenti di beneficiare di uno sconto fino a 3.600 euro per la retta dell’asilo nido del proprio figlio nato quest’anno. A indicare tutte le eccezioni e i requisiti per ottenere il bonus “potenziato” è l'Inps attravreso la circolare di oggi, 11 marzo. Con il messaggio, l'Istituto comunica che è disponibile per quest'anno la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione: contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali; contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

