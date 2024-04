Da 1.500 a 3.600 euro (in base all'Isee e al numero di figli). Per coprire la retta scolastica, sia negli istituti pubblici sia in quelli privati convenzionati, oppure il servizio di assistenza domiciliare. Che si può richiedere (entro il 31 dicembre 2024) anche online. Rispetto al passato il bonus asilo è stato potenziato. Ecco le modalità per accedervi.

Bonus giovani 2024, cosa è e come ottenere 500 euro: requisiti, domanda, scadenze e cosa si può acquistare