Roma, operaio Ama schiacciato tra due mezzi nell'ex Tmb di via Salaria: rischia di restare paralizzato

Gravissimo incidente sul lavoro nell'impianto Ama in via Salaria a Roma. Un operaio di 30 anni è rimasto schiacciato tra due mezzi. L'incidente è avvenuto poco dopo alle 9 circa quando l'uomo stava effettuando le operazioni di scarico.

Un mezzo, a cui non era stato inserito il freno di stazionamento, si è mosso finendo per schiacciarlo contro un altro mezzo. Immediatamente soccorso l'uomo è stato trasportato in ospedale all'Umberto I dove resta in prognosi riservata a causa di una preoccupante lesione vertebrale con conseguente presunta paraplegia.

Le indagini sono in corso da parte del personale della questura di Roma.

«Apprendo con grande preoccupazione la notizia dell'incidente accaduto questa mattina nello stabilimento Ama dell'Ex Tmb Salario che ha coinvolto un operatore ricoverato in codice rosso presso il policlinico Umberto I.