Anzio, infortunio sul lavoro: operaio della raccolta differenziata rimane con la mano incastrata nel compattatore

Anzio i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti questa mattina per un operaio della ditta che raccoglie i rifiuti che alle prime ore del mattino era rimasto con la mano incastrata nel compattatore del furgoncino della raccolta differenziata. I pompieri in pochi minuti sono riusciti con delle manovre molto delicate e alcuni strumenti in dotazione ad estrarre la mano e il braccio incastrato nel macchinario e affidare l'operatore ecologico,molto sofferente, un italiano del posto di 56 anni al personale sanitario del 118. Si trova ora ricoverato presso il pronto soccorso di Anzio dove i medici stanno praticando le cure del caso all'operaio arrivato in codice rosso in ospedale con la mano fratturata . Foto Luciano Sciurba