Mercoledì 27 Settembre 2023, 23:46

Travolto e schiacciato contro il camion dei rifiuti, ha perso le gambe ed è in prognosi riservata. Per lui i colleghi di lavoro e la Cgil Funzione Pubblica dei Castelli romani chiedono che la magistratura di Velletri «faccia chiarezza e giustizia». La vittima, 58 anni, abita a Velletri ed è dipendente della ditta che raccoglie i rifiuti nella città più vasta dei Castelli romani.

Da ieri è ricoverato al San Camillo a seguito dell’incidente avvenuto verso le 6.30 in via Vecchia di Napoli. Come ogni giorno, stava facendo il giro di raccolta dei sacchetti con i colleghi della società Volsca Ambiente e Servizi. Quando è stato travolto si trovava dietro al camioncino Isuzu della ditta, intento a svuotare i mastelli nel cassone del veicolo. In quel momento un furgone Fiat Fiorino guidato da un suo concittadino di 49 anni lo ha schiacciato contro l’automezzo dei rifiuti, provocandogli fratture alle gambe, un trauma cranico e altre lesioni.



I SOCCORSI

Le condizioni dell’operatore ecologico erano così gravi che il personale di un’ambulanza del 118 ha chiesto il supporto di un’eliambulanza. La vittima è stata trasportata al San Camillo, dove si trova in prognosi riservata.

I medici hanno tentato di fare il possibile, ma hanno dovuto amputargli le gambe, dandone notizia ai famigliari e ai colleghi di lavoro che si trovavano in attesa all'ospedale. Al pronto soccorso è finito anche l'uomo alla guida del Fiorino: i carabinieri lo hanno portato all’ospedale di Velletri per verificare se avesse fatto uso di alcol o stupefacenti.

Accertamenti e indagini ad opera dei militari di Velletri sono in corso e i veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. In ogni caso, viste le condizioni dell’operatore ecologico, l’autista del furgone dovrebbe essere denunciato per lesioni stradali. A Velletri l’incidente ha fatto esplodere sdegno e rabbia. «Vogliamo sapere se l’autista del Fiorino aveva fatto uso di stupefacenti» hanno detto i colleghi della vittima, a cui ieri mattina il conducente è apparso in uno stato alterato.

Anche il segretario della Cgil Funzione Pubblica dei Castelli Romani, Fabrizio Samoré, esprimendo «vicinanza» alla famiglia del lavoratore «vittima di questa tragedia» e alla sua famiglia, ha chiesto che «la magistratura faccia chiarezza e giustizia su tutti gli aspetti di questo ennesimo inaccettabile incidente sul lavoro». Il sindacato ha annunciato la richiesta di un incontro col primo cittadino di Velletri, Ascanio Cascella, sottolineando come «l’attività dei lavoratori dell’igiene urbana sia sempre più rischiosa».