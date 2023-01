Musica in biblioteca: a Labaro corsi di percussioni del Sudamerica e canto corale per giovani musicisti

Le pagine dei libri lasciano spazio alle note, al suono degli strumenti a percussione e alle voci dei cori grazie al progetto ‘Musica in biblioteca’, che a partire dal 28 gennaio e fino al 27 maggio trasformerà la biblioteca comunale di Labaro (via delle Galline Bianche 105) in una vera e propria sala prove dove giovani dai 5 ai 10 anni potranno partecipare gratuitamente ai corsi di educazione musicale ‘Suoniamo le percussioni’ e ‘Cantiamo in coro’.

L’iniziativa è ideata da Musica Nova, ente formativo che organizza le attività in collaborazione con la biblioteca del XV Municipio offrendo due distinti moduli di apprendimento: con il corso ‘Suoniamo le percussioni’ tenuto dal musicista Luigi Ferracci verranno insegnate le basi della musica sudamericana, in particolare brasiliana, mentre con il corso ‘Cantiamo in coro’ a cura del maestro Sebastiano Forti verranno fornite le nozioni fondamentali del canto corale classico e moderno. Entrambi i moduli sono gratuiti e a numero chiuso previa prenotazione (per informazioni e iscrizioni inviare una email a info@musica-nova.it), si svolgeranno il sabato e saranno strutturati in due momenti: in una prima fase ai giovani aspiranti musicisti saranno fatti conoscere gli strumenti e le loro modalità di impiego, nella seconda i partecipanti saranno coinvolti in giochi musicali di ascolto, di movimento, di body percussion e di canto.

Nello specifico il corso ‘Suoniamo le percussioni’, finalizzato appunto alla scoperta del mondo delle percussioni e alle sue origini attraverso la conoscenza dei suoni e dei ritmi tipici del folklore africano e brasiliano, illustrerà le tecniche per suonare strumenti come caxixi brasiliani, djembe, bogarabou, doum-doum, surdi, tamborim, agogò, campane ed altro ancora, oltre a insegnare come impiegare mani e bacchette per creare un vero sound sudamericano.

I partecipanti a ‘Cantiamo in coro’ saranno invece coinvolti in un percorso didattico che valorizza la voce come strumento musicale, con attività rivolte a giochi di sonorizzazione, corretta emissione della voce e respirazione. Infine saranno eseguiti brani di esercitazione di canto corale adatti alla vocalità dei bambini sia per estensione vocale sia per registro e difficoltà.