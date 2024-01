Roma, degrado a Labaro: divani, vasche, lavatrici e materassi abbandonati in mezzo alla strada

Settimana di lamentele per i cittadini del quartiere Labaro di Roma. La causa? Vasche, divani, lavatrici e materassi abbandonati agli svincoli delle strade principali.

Ieri di fronte ai cassonetti di via Ghisalba, è stata ritrovata una vasca. A pochi metri da lì, nei pressi di via Macherio, “lasciati incustoditi” anche quattro materassi di varie misure e differenti accessori di arredamento. Altri materassi abbandonati anche in via Rubra, sono nuovi ed ancora imballati. In via Giustiniana, accanto ad altri rifiuti, giace anche una lavatrice.

Ad essere stato abbandonato in mezzo alla rotonda d’ingresso nel quartiere, il 9 gennaio è invece un divano rosso; rimosso il 15 gennaio grazie alla segnalazione di un cittadino.

Ma i rifiuti ingombranti lasciati volutamente dimenticati non terminano qui. Nello stesso incrocio, poco tempo prima c'era anche un trasportino, fortunatamente vuoto.

«Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è una piaga che affrontiamo tutti i giorni raccogliendo segnalazioni da tutti i canali compresi quelli non ufficiali come Facebook».-Questo ha dichiarato il Presidente del XV Municipio Daniele Torquati.-«Contiamo di aumentare nei prossimi sei mesi ancora di più i punti attenzionati attraverso l'installazione di nuove fototrappole».

Tra le richieste più impellenti e condivise della popolazione, sanzioni più severe e l’istallazione di telecamere nelle zone più colpite dal fenomeno.

Lamentele registrate, però, anche nell’abbandono di rifiuti meno ingombranti: oggi sono dodici le bottiglie di vetro raccolte nel parco del Labaro lontano dai cestini, assieme ad una cassetta in plastica.