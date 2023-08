Incendio in appartamento al Labaro, inquilino di 26 anni intossicato e ustionato: salvato dai vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento in zona Labaro, a Roma. Il fatto è avvenuto in via Roverbella, poco prima delle ore 6 di questa mattina, quando le fiamme hanno avvolto l'appartamento al piano terra di un edificio di tre piani.

Roma, camper esplode al Nuovo Salario: fiamme in un palazzo accanto

Fiamme in un appartamento al Labaro

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118. I pompieri, mentre spegnevano l'incendio che aveva coinvolto la cucina e alcune suppellettili, hanno tratto in salvo l'inquilino, un uomo di 26 anni, rimasto ustionato e intossicato. Il 26enne è stato immediatamente affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.