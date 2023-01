Labaro: dopo il restauro della biblioteca, l'invito del CdQ è di «non trascurare il quartiere»

A Labaro, un importante appello è stato lanciato da Mauro Gori, presidente del CdQ del quartiere romano. Gori difatti ha invitato le istituzioni (e in generale la gente del posto) a non trascurare la biblioteca “Galline Bianche”, da poco sottoposta ad un'opera di restyling, e la zona in generale.

Si apprende che nei giorni scorsi, sarebbe stata fatta una richiesta al XV Municipio a proposito di un intervento di pulizia e bonifica lungo il perimetro di tutto il parco che costeggia la zona di galline bianche nella sua interezza. Verrebbero riqualificate dunque, oltre alla biblioteca, il centro anziani, il campetto da basket e la zona antistante al plesso scolastico di Via Brembio.

Il parco, da tempo ormai, è in uno stato di totale degrado e in alcuni punti non mancano i rifiuti sparsi per terra. L'obiettivo del comitato è quello di ripristinare l'intera zona al fine da renderla aperta a tutti, nella sua totalità.

Il restauro della biblioteca difatti è stato solo il primo passo, l'obiettivo prefissato è quello di far tornare Labaro ad uno stato di decoro, senza grossi investimenti, con la progettazione di piste ciclabili, panchine e campi da calcetto.