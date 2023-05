Matrimoni e unioni civili nel cuore del parco di Veio, al via all’iter per nuova location a Roma Nord

Dal 2024 i cittadini di Roma nord avranno una nuova location per celebrare matrimoni e unioni civili: uno spazio immerso nel verde, nel cuore del parco di Veio e a pochi passi dalla via Francigena. Si tratta di Borghetto San Carlo, a la Giustiniana, un ex casale agricolo completamente ristrutturato, per il quale il Municipio XV ha già avviato l’iter amministrativo per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie alle celebrazioni.

L’annuncio è arrivato dal presidente Daniele Torquati “celebrare i matrimoni nel contesto di Borghetto San Carlo – ha dichiarato - è una grande opportunità per il nostro territorio e per Roma nord, veicolo di promozione del nostro patrimonio naturalistico e culturale.

Temi strategici per il Municipio XV anche in vista del prossimo Giubileo”.

“Se tutto andrà come deve – ha aggiunto l’assessore del Municipio XV alle politiche dell’Ambiente, Marcello Ribera – già dall’inizio del prossimo anno saremo in grado di avviare le celebrazioni in questa location d’eccezione”.

Secondo quanto riferito, all’interno del Borghetto sarà allestita una sala interna dedicata, con una capienza di circa 50 posti, a cui si aggiunge un ampio spazio esterno “dove non è escluso che si possa decidere di celebrare i matrimoni” ha aggiunto l’assessore alle politiche Culturali e Scolastiche, Tatiana Marchisio. “Contestualmente – prosegue – sarà anche un luogo in cui si potranno organizzare attività culturali aperte a tutta la cittadinanza”.