Narni, "destination wedding": il turismo passa anche dai matrimoni

NARNI Turisti per matrimonio. Si chiama destination wedding, ovvero la pratica di celebrare il matrimonio lontano da casa. Come se fosse già la luna di miele, o una vacanza. Una tendenza nata in America, che però sta prendendo piede a gran velocità anche nel resto del mondo. A introdurre Narni nel mondo delle location da sogno per pronunciare il fatidico si, una mozione presentata dalla capogruppo del M5S, Arianna Antonini, che il consiglio comunale di Narni ha approvato all'unanimità.

«Le numerose residenze di pregio e dimore storiche e le molteplici location per eventi decisamente attrattive grazie ai suggestivi scorci paesaggistici ed artistici - spiega Antonini - possono rendere il territorio narnese meta attattiva per il cosiddetto 'Destination wedding tourism'. La conformazione geografica del territorio narnese, nel cuore dell'Italia centrale e vicinissima a Roma, può favore l'arrivo di coppie di sposi di provenienza, oltreché regionale, anche nazionale ed internazionale. Da qui la nostra proposta per attivare le procedure per l'incremento del numero di dimore storiche, o residenze di pregio pubbliche o private, idonee ad ospitare separati uffici di stato civile esclusivamente per la funzione della celebrazione di matrimoni e unioni civili nel nostro comune. Con ciò intendiamo avviare esperienze di collaborazione tra Comune e location turistiche per i matrimoni al fine di promuovere il territorio, incrementando la scelta di tali location narnesi come luoghi per le celebrazioni».

A questo propositom la mozione prevede la realizzazione di percorsi ad hoc anche con la Regione Umbria affinchè l'iniziativa sia presente a fiere, mostre, convegni dedicati al wedding.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo. A livello più generale, prevede di programmare iniziative comunicative e promozionali finalizzate a incentivare la scelta dei territori di Narni per i matrimoni e unioni civili.