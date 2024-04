Lunedì 22 Aprile 2024, 06:00

Se Roma piange Fiumicino sorride. Grazie anche alle difficoltà in cui si trova la Capitale - tra costi elevati, lunghe attese e location “scadenti” - il comune del litorale sta sempre più diventando il «paradiso dei matrimoni». Perché tutte le difficoltà e la trafila che i nubendi incontrano nell’organizzare il giorno più bello della propria vita tra Campidoglio e dintorni, svaniscono quando si passa tra la foce del Tevere e la riva del mare. Ormai è un fatto acclarato, il municipio di Fiumicino è una delle location principali in cui celebrare i matrimoni con rito civile.

Matrimoni 2024, quali vip si sposano? Da Cecilia Rodriguez a Diletta Leotta ma anche Dybala e Ventura: date, location, abiti da sposa, invitati e wedding planner

I NUMERI

Un autentico punto di riferimento di tutto il Centro Italia per chi vuole sposarsi in luoghi scenografici. Dimenticati gli anni del Covid, la ripresa è stata eccezionale, il 2023 si è chiuso con numeri da record: ben 343 richieste all’Ufficio Anagrafe, tra residenti, non residenti e cittadini stranieri di diverse nazionalità. E il 2024 è iniziato ancora meglio: un picco da tutto esaurito tra aprile e maggio. A una decina di anni di distanza dalla delibera comunale istitutiva, le richieste sono cresciute in modo esponenziale. Piace alle coppie «convolare in riva al mare» e non solo, anche negli agriturismi, nei castelli medievali e persino nelle oasi naturalistiche. Anche se le coppie, nella maggior parte dei casi, devono fare un doppio rito, quello religioso e poi quello civile. «Dobbiamo riuscire a mettere a sistema questo enorme potenziale – spiega il sindaco Mario Baccini – la scommessa è trasformare un grande movimento spontaneo in un format organizzato, in ogni dettaglio e sfumatura. Da semplici celebrazioni a eventi, Fiumicino lo è già ma deve diventare ufficialmente l’eden dei matrimoni». Sicuramente è la spiaggia il luogo preferito dagli sposi, su 56 possibili destinazioni autorizzate dal Comune per i riti civili, tra stabilimenti e chioschi ben 39 sono quelle in riva al mare, su un totale di 102 concessioni demaniali.

LE LOCATION

Tra i luoghi più richiesti ci sono i Castelli di Maccarese e di Torre in Pietra per celebrazioni da sogno. La meta in testa alle preferenze dei romani e degli stranieri non si trova in riva al mare, bensì in campagna, quasi al confine con il Comune di Roma: è il Borgo di Tragliata dove nel 2023 si sono svolti ben 23 matrimoni. Al secondo posto le spiagge di Passoscuro, queste molto amate dai giovani. Richiesto anche il Villaggio dei Pescatori di Fregene, tra stabilimenti balneari e chioschi, è la spiaggia regina delle più acclamate scenografie, con teli bianchi sulla sabbia, petali di rose, archetti floreali sulla testa degli sposi. Se si convola di giorno, al Villaggio il momento clou è il tramonto, quando i riflessi del sole sul mare rendono l’atmosfera unica. E la festa prosegue con tutti gli invitati al lume delle fiaccole sulla spiaggia. Particolare anche l’ambientazione all’interno dell’Oasi di Macchiagrande del Wwf di Fregene, nella lecceta tra daini e fauna selvatica, nel silenzio del bosco tutti quegli alberi sembrano trasformarsi in tanti testimoni di nozze silenziosi o vibranti. Bene anche Ostia. Ma non per le strutture che il Campidoglio mette a disposizione per i matrimoni di rito civile. La “sala Azzurra” non è mai tra le più richieste (piccola e sempre meno ambita), mentre la spiaggia degli Sposi continua a essere circondata dal degrado e non è il sogno di nessuno sposo, farsi immortalare tra rifiuti sulla spiaggia e venditori ambulanti. Gettonatissimi, invece, quegli stabilimenti che organizzano la cerimonia nuziale con tanto di celebrante. Il resto lo fa il mare con la sua magia.