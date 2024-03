Ragazza licenziata dal lavoro cambia vita: «Guadagno 100mila euro all'anno: vado ai matrimoni di sconosciuti col cellulare sempre in mano»

I tempi cambiano e rimanere al passo con la nuova società in cui si vive vuol dire anche essere in grado di reinventarsi, specialmente quando si ha bisogno di trovare un lavoro e percepire uno stipendio. In effetti, in un mercato che dà segnali di crisi e che per molti sembra essere inavvicinabile, sempre più persone scelgono una strada alternativa per guadagnarsi da vivere e inventano nuove professioni fondate su nuove necessità.