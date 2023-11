Parrucchiere offre riparo dalla pioggia a padre e figlia, lei torna in negozio con un dolce: «Nella vita certi valori rimangono»

Anche nel maltempo c'è chi sa distinguersi. È il caso di Luca Di Placido, parrucchiere di Balduina che ha accolto una donna e suo padre nel salone di bellezza per dargli riparo dalla pioggia. «Venite a sedervi», invita Di Placido. Loro si mettono fuori dal negozio a Roma nord, in Via Ugo de carolis 96F. Ma non basta: il tempo peggiora, la pioggia è più forte, il freddo, che sembrava scomparso, torna con forza.

Cosa è successo

La moglie del parrucchiere si accorge di tutto.

Il regalo

Dopo un’ora, però, la donna a cui è stato dato aiuta torna con un dolce per il parrucchiere. «Nella vita certi valori rimangono ed è bello pensare che in questo mondo ci sono ancora persone così», conclude nel post Di Placido.