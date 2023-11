Temporale a Roma, dove e quando colpirà: allerta meteo nel Lazio. Le previsioni di oggi e domani

Il maltempo non lascia Roma. Nella serata di oggi, sabato 4 novembre, è previsto un nuovo temporale. Nei giorni scorsi la pioggia è caduta soprattutto di notte, lasciando tregua ai romani almeno il giorno. Anche se venerdì è stata la giornata più difficile: con la tempesta Ciaran che ha causato diversi danni in Toscana, anche nel Lazio il meteo non è stato dei migliori. Le temeperature si sono abbassate e il vento forte ha colpito la Capitale. Nelle prossime ore, in base alle previsioni, le perturbazioni torneranno a colpire. L'allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile. Vediamo quando e dove colpirà.

