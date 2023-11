Leone scappato dal circo a Ladispoli, come è stato possibile? La fuga di Kimba e l'ipotesi sabotaggio. Lucchetto rotto o errore umano? Cosa sappiamo

Una fuga durata diverse ore, che ha mandato letteralmente nel panico Ladispoli. Il leone Kimba, dopo esser scappato dalla gabbia del Rony Roller Circus, ha girato per le vie della cittadina a cinquanta chilometri da Roma. Si è rifugiato inizialmente al canneto, vicino ai viali dove era posizionato il tendone del circo, tra viale Mediterraneo e via Nicosia, nella zona del torrente Sanguinara. Gli addetti del circo, con i carabinieri e altre pattuglie delle forze dell'ordine, lo avevano quasi catturato. Poi però Kimba è riuscito a scappare, trasformando quella ricerca in una sorta di serie tv in diretta con le immagini diventate virali sui social e la paura dei residenti. Dopo le 22 la cattura e la conferma da parte dei circensi che il leone sia tornato con i suoi compagni, con tutte le polemiche sollevate dagli animalisti sulla necessità di avere animali di questo tipo negli spettacoli. Ora però, la domanda degli inquirenti, è come sia stata possibile quella fuga.