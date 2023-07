Bus viaggia con le porte aperte a Monte Mario, i passeggeri terrorizzati: «Metodo alternativo per arieggiare il mezzo?»

«Vi prego di non sedervi in prossimità della porta centrale: è pericoloso, allontanatevi»: perentoria la richiesta dell’autista dell’autobus 912, il piccolo mezzo di trasporto che si aggira nei pressi del quartiere Monte Mario.

Aprire la porta solo per permettere ai passeggeri di salire oppure tenerla sempre spalancata, anche quando il mezzo è in movimento? L’autobus 912 sceglie la seconda opzione.

Caldo, Roma nella morsa dell’afa: climatizzatori rotti sui bus e ospedali presi d’assalto

Roma, bus viaggia con le porte aperte

Un gruppo di ragazzi riprende la scena: nonostante il bus si stia muovendo tra le stradine di Monte Mario ad una velocità controllata, la porta centrale rimane aperta. Un modo, questo, per far assaporare ai passeggeri il panorama oppure una mancata condizione di sicurezza? Anche qui, occorre scegliere la seconda opzione.

«Appena saliti, l’autista ci ha intimati di sederci nei posti in fondo» racconta un membro del gruppo. «Fortunatamente abbiamo preso l’autobus di mattina – erano circa le sette – quando insomma non vi è molta affluenza per salire sul mezzo… ma dove ci saremmo potuti mettere se i posti a sedere fossero stati già occupati? A quel punto avremmo dovuto aspettare l’autobus successivo perché non si può stare in piedi: è pericoloso».

E la sicurezza? A quanto pare non è una priorità.

Ma la vera domanda è: perché tenerla aperta? L’ipotesi più ovvia è che la porta in questione sia rotta. Tuttavia, sorge un’alternativa. Una ragazza del gruppo racconta che più volte, durante i mesi estivi, ha visto una delle porte dell’autobus 912 aperta. L’alternativa messa in luce dalla giovane donna è che questa sia una strategia per arieggiare il mezzo: «L’autobus 912 ha strambi sistemi di arieggiamento!». E l’aria condizionata? Si può facilmente immaginare che non sia contemplata.

Sul bus 912, alla sicurezza si fa strada la pericolosità.