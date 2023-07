Sabato 8 Luglio 2023, 20:17

Arriva alla Procura della Repubblica di Roma un esposto contro l'uso improprio delle sirene in mezzo al traffico. Sono infuriati i residenti del XIII municipio che lamentano ambulanze e furgoncini particolarmente strombazzanti lungo le vie. Ventuno cittadini hanno consegnato la loro denuncia al reparto di polizia giudiziaria del XIII gruppo della polizia locale.

Lamentano il "continuo presunto uso improprio di strumenti di segnalazione acustica di emergenza da parte di ambulanze e furgoncini apparentemente destinati, secondo quanto scritto sulle carrozzerie, al trasporto di organi o plasma". E hanno allegato all'esposto l'interrogazione del consigliere regionale Davide Barillari sull’uso degli apparati acustici d’emergenza e la risposta che diede l'allora assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I sottoscrittori dell'esposto denuncia chiedono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma "che siano effettuati accurati controlli e sia promossa azione penale e/o amministrativa, al fine di accertare le responsabilità, commissive e omissive, derivanti dai fatti suddetti e individuare l’identità degli eventuali trasgressori". Si chiede inoltre "un tempestivo intervento delle autorità preposte, per impedire che il rumore sia portato a ulteriori conseguenze, e dell’Arpa competente, per individuare, mediante fonometro, la quantità di emissioni acustiche emesse in termini di decibel, anche al fine di accertare l’eventuale danno biologico subito".

