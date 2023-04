Bimbo nato morto, esposto della famiglia contro l'ospedale

Bimbo nato morto: esposto dei genitori, assistiti dall'avvocato Domenantonio Angeloni, del foro di Avezzano, contro l'ospedale di Avezzano e il Consultorio dell'ospedale di Pescina. La Procura di Avezzano, Pm Maurizio Maria Cerrato, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento ancora contro ignoti e ha nominato un perito medico, Cristian D'Ovidiio, che già domani, alle 9, riceverà l'incarico per l'esame autoptico che verrà eseguito in giornata all'ospedale dell'Aquila.

Il fatto è accaduto lo scorso 3 marzo: all'ospedale di Avezzano parto spontaneo secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. Il piccolo, però, era già senza vita. I genitori del neonato hanno evidentemente riflettuto a lungo prima di prendere la decisione di rivolgersi a un legale e presentare un esposto alla Procura di Avezzano chiedendo di verificare l'accaduto. Chiedendo se vi sia stata negligenza da parte dei medici presenti al momento del parto o che abbiano avuto in cura la gestante durante la gravidanza. Il fascicolo è stato assegnato al Pubblico ministero che ha delegato gli uomini della squadra giudiziaria a eseguire le indagini. Il corpo del piccolo è stato conservato in obitorio. L'esame necroscopico chiarirà le cause del decesso.

Gli inquirenti hanno messo agli atti tutte le cartelle cliniche. Secondo il racconto della donna, una straniera di 30 anni residente a Celano, sposata e con due figli, il mese scorso un medico del Consultorio le avrebbe diagnostico che il neonato non presentava nessun problema. «Lunedì scorso- precisa l'avvocato- all'ospedale di Pescina, il medico del Consultorio ha visitato la donna e si è reso conto che il cuore del bambino non aveva più battiti e così ha invitato la madre, con la sua auto, a raggiungere l'ospedale di Avezzano dove i sanitari hanno confermato la diagnosi e trasferita al reparto di ginecologia: la donna ha partorito un bimbo morto».

Una morte naturale? Solo l'autopsia, in ogni caso, potrà chiarire con certezza l'accaduto determinando le cause del decesso e andando a stabilire se vi sia stata o meno colpa medica nell'accaduto. Dall'ospedale di Avezzano viene sottolineato come «gli operatori hanno proceduto in modo corretto, puntuale e conforme alle linee guida previste dal protocollo per la gestazione e quando la donna è stata ricoverata il neonato era già privo di vita». Dall'ospedale non si entra nel merito dell'indagine in corso, ovviamente. C'è però piena fiducia nell'operato della magistratura e la certezza che l'indagine in corso farà piena chiarezza. Gli inquirenti al lavoro mantengono ovviamente il massimo riserbo. Solo il referto del medico legale potrà determinare il destino dell'inchiesta accertando se il piccolo è morto per cause naturali e imprevedibili o a causa di un errore o di una errata diagnosi.