RIETI - Il presidente della Zeus Energy Npc, Giuseppe Cattani, chiama a raccolta i tifosi durante la presentazione di Anthony Raffa: "È un momento chiave. Voglio un PalaSojourner stracolmo per domenica contro l'Orlandina. Stiamo dimostrando che non ci tiriamo indietro. Salvezza, playoff e sogno sono nell'ordine i nostri obiettivi. Attendo la risposta del pubblico".



Da parte sua Raffa è soddisfatto del primo approccio con la sua nuova squadra: "Voglio dare il massimo. Il coach mi ha spiegato cosa vuole da me e devo darglielo".

Invece Alessandro Rossi sottolinea l'emergenza per l'assenza di Pastore, consapevole che Raffa non è ancora al massimo: "Si affronteranno due squadre affamate. Vincerà chi avrà i nervi più saldi per portare avanti il piano partita".

