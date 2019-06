© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A distanza di 7 anni un'altra grande piazza del basket italiano torna in serie A, si tratta della De' Longhi che in Sicilia annienta l'Orlandina e ritrova la massima serie. Con un secco 3-0, i veneti chiudono i giochi, contro una Capo priva di Triche e Trapani, costretta così ad alzare bandiera bianca. Scatta la festa a Treviso, in migliaia nelle strade della città, oggi l'abbraccio con la squadra, mentre nel corso della partita è finito in ospedale coach Sodini per un sbalzo di pressione. Premio per Logan (36 pt), mvp delle finale, mentre per la Benfapp Laganà è invece il miglior Under 21 della finale. Riconoscimento anche per Brandon Triche miglior straniero dell'intero campionato.Una gara 3 condizionata dalle pesanti assenze in casa Orlandina, che comunque parte bene e tieni botta agli ospiti nella prima frazione, andando al mini riposo avanti di 1. A partire dal secondo quarto, sale in cattedra Logan, che segna e confeziona assist a ripetizione per tutti, mentre i padroni di casa perdono Laganà per un ginocchio dolorante e coach Sodini, che rientra in spogliatoio accusando un malore. Si torna in campo: Logan infila tre bombe consecutive, Uglietti garantisce la solita energia e capitan Imbrò continua a segnare dalla lunga distanza, toccando le 22 lunghezze di vantaggio, il traguardo è ad un passo. Nel finale l'Orlandina non molla e si rifà sotto prepotentemente, grazie a Parks e Bruttini, che accorciano fino al meno 7, costringendo Menetti al time out. Si torna in campo, ed è proprio Logan che segna la tripla che spedisce i veneti in serie A dopo una rincorsa durata sette anni.