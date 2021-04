Dopo i tamponi da fare lunedì, la Npc guarda al girone per evitare i playout: si parte con l'Orlandina

RIETI - La Kienergia è pronta a ripartire per la seconda fase di campionato. Lunedì saranno effettuati i tamponi di uscita dalla quarantena, vista la positività al Covid di un giocatore, e poi si potrà tornare in campo. Primo impegno nel girone che mette in palio 4 posti per la salvezza diretta è quello di mercoledì 28 aprile contro l'Orlandina al PalaSojourner.

La composizione dei gironi della seconda fase di Serie A2 Old Wild West con le classifiche di partenza è frutto dei risultati degli scontri diretti della prima fase. Questo non vale nel girone Nero, dove le squadre partono tutte da 0 punti.

Di seguito la classifica del girone blu del quale fa parte la Kienergia Rieti e le date dei match.

GIRONE BLU

Classifica

Benacquista Assicurazioni Latina 6

Novipiù JB Monferrato 4

Orlandina Basket Capo d'Orlando 4

Kienergia Rieti 4

Agribertocchi Orzinuovi 4

Allianz Pazienza Cestistica San Severo 2

CALENDARIO:

mercoledi 28/04, Rieti-Orlandina Basket ore 16.00, PalaSojourner

domenica 02/05, Casale Monferrato-Rieti, ore 18.00, PalaFerraris

mercoledì, 05/05, Orzinuovi Basket, Npc Rieti, ore 20.30, Palazzetto dello Sport di Orzinuovi

domenica, 09/05, Rieti-Orzinuovi, ore 18.00, PalaSojourner

mercoledì, 12/05, Orlandina Basket-Rieti, ore 13.00, PalaFantozzi

domenica, 16/05, Rieti-Casale Monferrato, ore 18.00, PalaSojourner

