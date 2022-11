Valle del Peschiera cede 2-0 sul campo del Real San Basilio. Pezzotti: «Partiti male, pesate le assenze»

RIETI - Il Valle del Peschiera cede in casa del Real San Basilio: passano i padroni di casa 2-0. Il club non fa drammi, formazione ampiamente rimaneggiata quella scesa su un campo molto difficile. Bianco azzurri decimi in classifica.

La gara

Vdp che si presenta in forte difficoltà senza Manuel Severoni, Di Lorenzo, Colantoni, Laureti, De Gennaro, Matteo Colasanti.

Partono forte i padroni di casa: al 3’ un passaggio lento e fuori misura viene intercettato facendo partire la ripartenza del San Basilio che fa 1-0. Il Vdp fa fatica per i primi 25’ più si sblocca e rientra in gara facendo bene per i restanti minuti del primo tempo.

La ripresa inizia meglio per i reatini, Diego Colasanti colpisce un palo e al 25’ viene espulso un giocatore di casa per doppia ammonizione. Il Vdp fa paura ma a 15’ dal termine su un fallo laterale parte l’attaccante del San Basilio che dal limite fa partire un tiro che si insacca sotto la traversa.

Le dichiarazioni di mister Antonio Pezzotti

«Sapevo che sarebbe stata questo genere di partita, siamo partiti male poi ci siamo ricomposti. Purtroppo le assenze hanno pesato tanto e in panchina avevo tutti ragazzi giovanissimi. Rimaniamo tranquilli, fino ad ora non abbiamo incontrato nessuna squadra che ci ha messo sotto».