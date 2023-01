Valle del Peschiera corsaro al Gudini: Città di Rieti battuto in rimonta nel test amichevole (3-2)

RIETI - È il Valle del Peschiera ad aggiudicarsi l'ultimo test natalizio prima della ripresa del campionato, giocato giovedì 5 gennaio al "Gudini" contro l'Asd Città di Rieti.

La formazione allenata da Tonino Pezzotti, attualmente in Promozione, ha superato i reatini di Mirko Pagliarini in rimonta, dopo un primo tempo che aveva sorriso agli amarantoceleste, bravi a mandare in gol prima Manuel Parente, poi Mauro Cioffi (pregevole il calcio di punizione battuto), nonostante la rete del momentaneo 2-1 di Diego Colasanti. Nella ripresa, infatti, un po' di stanchezza e una maggior freschezza atletica degli angioini, ha permesso al Valle del Peschiera di trovare prima il pareggio con Ousmane, poi quello del definitivo 3-2 con Della Penna.

Ma al di là del risultato, in campo si sono viste due squadre vive, due compagini pronte a riprendere i rispettivi cammini in campionato per puntare dritti ai propri obiettivi: la conquista della Promozione per il Città di Rieti e una salvezza agevole per il Valle del Peschera, quest'ultima attesa proprio domenica 8 gennaio dalla sfida casalinga contro l'Amatrice (ore 14,30), in una sorta di testa-coda che metterà in palio tre punti fondamentali per la stagione di entrambe. Il Città di Rieti, invece, tornerà a giocare il prossimo 15 gennaio e in quell'occasione al Gudini (ore 11) l'avversario di turno sarà proprio la capolista Monterotondo 1935 a +3 dai reatini.