Under 19: Cantalice vince sotto la neve, successi anche per Ginestra e Accademia Sabina

RIETI - Con il fine settimana alle spalle, ripercorriamo i risultati delle squadre reatine nei campionati Under 19 regionale B e Under 19 provinciale. Tanti i gol in un weekend caratterizzato da due gare rimandate a data da destinarsi per impraticabilità del campo dovuta al maltempo.

Under 19 regionale B (girone B)

Tra le mura amiche, Cantalice (ottavo a 29 punti) si impone sotto la neve 3-2 ai danni del Fidene (secondo a 39). Decisive le reti di Aguzzi, Hosman e Poku. «Una bella partita giocata molto bene in un terreno ai limiti della praticabilità - dichiara il tecnico dei vincitori, Renato De Dominicis - Abbiamo chiuso la prima frazione sul 2-0, per poi segnare il terzo gol nella ripresa dopo numerose occasioni create. Tuttavia, quando tutto sembrava in cassaforte, abbiamo rischiato di regalare il match agli avversari, che sono riusciti a realizzare il 2-3. Rimasti in inferiorità numerica per un'espulsione, abbiamo mantenuto saldo il vantaggio, riuscendo ad aggiudicarci tre punti preziosi. Complimenti a tutto il mio gruppo».

Rimandata la sfida tra Alba Sant'Elia (penultima a 8) e Castelnuovese, mentre si chiude con una sconfitta per 2-0 la gara del Poggio Mirteto (terzultimo a 9) contro gli ospiti del Grifone Gialloverde (28).

Under 19 provinciale - Roma (girone A)

Partita dalle mille emozioni tra Ginestra e i fuori classifica del Mentana, con i padroni di casa che alla fine si impongono 7-5, grazie ad un'autorete, alle doppiette di Ippoliti e Serafini e ai gol di Di Vetta e Tulli.

Successo esterno e terzo posto per l'Accademia Sabina, che espugna 4-1 il campo del Velinia con le reti di Papi, Balsamo, Giovanni Antonini e Di Mario. Per la formazione avversaria, gol della bandiera ad opera di Lippoli.

Rimandata Fiamignano Equicola - Passo Corese

Prima Porta Saxa Rubra - Santa Lucia 1-0

Futbol Montesacro - Tor Lupara 3-3

Città di Fiano - Pro Fiano 2-2

Classifica

Santa Lucia 27; Tor Lupara 26; Accademia Calcio Sabina, Prima Porta Saxa Rubra 25; Futbol Montesacro 23; Pro Fiano 17; Città di Fiano 12; Ginestra 10; Passo Corese 7; Fiamignano Equicola 3; Velinia 1