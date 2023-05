U19 regionale B: Cantalice chiude il torneo con una sconfitta indolore, pareggio casalingo per l’Alba Sant’Elia

RIETI – Si è concluso nel weekend un impegnativo campionato Under 19 regionale B che, nel secondo raggruppamento, ha coinvolto Cantalice e Alba Sant’Elia, reduci rispettivamente da una sconfitta esterna indolore e da un pareggio casalingo. Ripercorriamo più nel dettaglio quanto avvenuto nelle gare che hanno riguardato le due formazioni reatine.

Le sfide

Ko in rimonta per Cantalice, superato 3-2 in trasferta dall’Aurelia Antica Aurelio. Dopo un primo tempo di grande livello, chiuso in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Faraglia e Mostarda, i biancorossi non sono riusciti a gestire il punteggio, consegnando la vittoria ad un avversario che ha saputo sfruttare a pieno le occasioni a sua disposizione. «Siamo partiti molto bene esprimendo un buon calcio – dichiara il tecnico cantaliciano Renato De Dominicis – Nella ripresa, invece, siamo stati puniti anche a causa di una panchina un po’ troppo corta e di qualche errore arbitrale. In ogni caso, rivolgo i migliori complimenti ai miei ragazzi per il sesto posto e l’ottima annata, così come ringrazio i miei collaboratori per il supporto costante».

Pareggio per 2-2 ed equilibrio fra Alba Sant’Elia ed Astrea, con la formazione locale a segno grazie a Stacchiotti e Alessandrini.

Risultato che, come già anticipato nelle scorse settimane, non allevia l’amarezza dei padroni di casa per la retrocessione nel campionato provinciale, che tuttavia potrà rappresentare uno stimolo prezioso per mettersi alla prova e ripartire al meglio nella prossima stagione.

Classifica definitiva del girone B

Vis Aurelia 57

Aurelia Antica Aurelio 52

Sabazia 49

Circolo Canottieri Roma 44

Tor Lupara 43

Cantalice 43

Wospac Italy 41

Athletic Soccer Academy 40

Astrea 38

Fidene 33

Sant’Angelo Romano 33

Palombara 19

Castelverde 14

Alba Sant’Elia 9