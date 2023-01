U19: Monterotondo capolista frenato dalla Brictense, Accademia Sabina vince ma dovrà rigiocare contro Ginestra. Risultati e commenti

RIETI – Terminate nel weekend le gare dei campionati regionali e provinciali Under 19, riepiloghiamo i risultati delle formazioni coinvolte in questi tornei, ricordando che la sfida tra Amatrice e Ginestra è stata rinviata al 25 febbraio per la presenza di una buona quantità di neve sul terreno di gioco.

Tra gli elementi più salienti del fine settimana, oltre alla sconfitta beffarda del Cantalice e all’ennesimo ko dell’Alba Sant’Elia, la capolista Monterotondo viene frenata in trasferta dal fanalino di coda Brictense, mentre l’Accademia Calcio Sabina domina il derby con Poggio Mirteto, rimanendo salda al secondo posto. Da segnalare, tuttavia, che proprio l’Accademia dovrà rigiocare il 22 febbraio la sfida vinta 1-0 la scorsa settimana sul campo del Ginestra. Il motivo è da ricondurre al fatto che il giudice sportivo ha ritenuto evidente l’errore del direttore di gara che, dopo aver annullato un gol realizzato su rigore dai padroni di casa per la presenza anticipata in area di un loro giocatore, ha assegnato un calcio di punizione agli avversari invece di far ripetere il penalty.

Le gare giocate nel weekend nel dettaglio

Under 19 regionale B (girone B) – XII giornata

Molte emozioni in un campo ai limiti della praticabilità nella partita tra Fidene e Cantalice, dove alla fine i padroni di casa riescono ad imporsi 4-3 rendendo vane le reti degli ospiti firmate da Pizzoli, Faraglia e Volpicelli. Sconfitta che ai biancorossi pesa soprattutto per la classifica, che al momento li vede al quartultimo posto con 17 punti proprio insieme agli avversari e all’Astrea. Netta però rimane la distanza dalle ultime tre, considerando che Castelverde e Palombara sono a quota 8, mentre l’Alba Sant’Elia, travolta 7-0 in casa dal Wospac Italy, rimane a 3.

«Nonostante le tante occasioni fin da subito create, abbiamo chiuso la prima frazione sotto 2-1 facendo i conti con un terreno di gioco molto in difficoltà – dichiara il tecnico del Cantalice Renato De Dominicis – Nella ripresa, a seguito di un fallo in area di rigore secondo me inesistente, siamo rimasti in dieci e abbiamo subito il terzo gol, presto seguito dal quarto. Siamo stati poi bravi a segnare ancora e a cercare di riaprire la sfida, ma non è bastato. Forse complessivamente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».

Under 19 provinciale (Rieti) – XI giornata

Si chiude con un inaspettato 3-3 contro un’ottima Brictense la gara in trasferta del Monterotondo 1935, a segno con un’autorete che si aggiunge alle realizzazioni di Petri e Pecchi. Gol, invece, di Hastogi, Camini e Rubini per la formazione di Montelibretti, al momento in ultima posizione con il Mentana 2019 ma autrice di una gran bella prova. «Si è trattato di una splendida partita, caratterizzata da una vera e propria altalena di emozioni – confessa il mister della Brictense Marco Travisani – Al 93°, con il punteggio già in equilibrio, abbiamo fortunatamente parato un calcio di rigore che ci ha permesso di ottenere un punto senz’altro importante».

«Prima frazione del tutto regalata ai padroni di casa – spiega l’allenatore eretino Massimo Malizia – Nella ripresa, pur avendo dominato in lungo e in largo, abbiamo sciupato ghiotte opportunità da rete, facendo i conti con un avversario completamente chiuso nella propria metà campo».

Secondo posto e vetta a -2 per l’Accademia Calcio Sabina, vincitrice del derby casalingo contro Poggio Mirteto con un netto 3-0. Per i biancoazzurri, apparsi concentrati e motivati per tutto l’incontro, gol di Antonini e Stanga che si sommano ad una rete nella porta sbagliata. «Sono molto soddisfatto del successo e della prova di maturità del mio gruppo – afferma il tecnico Daniele Valenti – In questa occasione i ragazzi non hanno sbagliato nulla, per cui sarà importante cercare di mantenere questo trend il più possibile».

«Abbiamo disputato un buon primo tempo in cui, oltre a subire l’annullamento piuttosto dubbio di un gol, abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo costruito – racconta il mister degli ospiti Andrea Di Battista – Nella seconda frazione, invece, gli avversari hanno avuto un altro passo, meritando i tre punti».

Ottimo risultato esterno per il Passo Corese, corsaro 6-1 nella tana di un Mentana 2019 in gol con Pandolfi. Per la formazione sabina, gol per diversi giocatori: Scagnoli, Olivieri, Amura, Strazzieri, Melilli e Mazurczyc. «Partita difficile su un campo piccolo – dichiara l’allenatore bianconero Giordano Bonaventura – Siamo stati però bravi a chiudere presto il match, andando a riposo sul 4-0. Nella ripresa, dopo aver subito il gol dei romani, non abbiamo abbassato il ritmo. Complimenti ai ragazzi per la vittoria in un campo non in buone condizioni».

«Sebbene il punteggio dica tutt’altro – afferma il tecnico del Mentana 2019 Tommaso Eusepi – abbiamo disputato un buon match, dominando in termini di gioco per l’intero secondo tempo, dove abbiamo anche segnato e colpito una traversa. Dispiace poi per aver sbagliato un rigore nella prima frazione, così come è un peccato che ci sia stato negato un altro penalty più evidente del primo assegnato».

Infine, termina malamente per la Valle del Peschiera la sfida esterna con la Pro Fiano, vincitrice per 6-0 grazie alla cinquina di un ispiratissimo Cala e al gol di Ciriaci. «Ottima prestazione del mio gruppo – spiega il mister romano Andrea Merloni – Dopo il bel gioco espresso in questo turno, dobbiamo cercare di fare il possibile contro il Monterotondo capolista nel weekend che sta per arrivare».

«Premesso che soprattutto in campionati come questi tutti possiamo sbagliare, è per me evidente che la partita sia stata piuttosto condizionata dalle decisioni arbitrali – confessa l’allenatore della Valle del Peschiera Gabriele D’Orazio – Dopo un primo tempo finito 0-0 e giocato meglio dai padroni di casa, nella ripresa abbiamo perso un po’ di motivazione anche per via di tre gol subiti in fuorigioco e per un rigore inesistente ai nostri danni. Ho comunque apprezzato il fatto che i ragazzi non abbiano perso la testa nel rispondere a qualche provocazione avversaria, così come ad evitare proteste inutili con il direttore di gara».

Classifica aggiornata

Monterotondo 1935: 24

Accademia Calcio Sabina 22

Passo Corese 21

Amatrice 18

Pro Fiano 17

Ginestra 15

Poggio Mirteto 13

Valle del Peschiera 10

Mentana 2019, Brictense 6