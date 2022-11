U19: Ginestra vince la sfida al vertice e affianca Monterotondo in vetta, bene anche altre 4 reatine. Risultati e commenti

RIETI – Concluse le gare della quarta giornata dei campionati Under 19 regionale e provinciale, è giunto il momento di fare il punto sui risultati delle formazioni reatine partecipanti a questi tornei. Torna a vincere Cantalice, così come trionfano anche le due capolista Ginestra e Monterotondo 1935 insieme a Valle del Peschiera, Accademia Calcio Sabina e Amatrice.

Under 19 regionale B (girone B)

Tra le mura amiche, Cantalice (6 punti) ritrova finalmente il sorriso, superando 5-2 il Sabazia (4). Bella prestazione da parte dei biancorossi che, nonostante un inizio negativo, riescono ad imporsi con una tripletta di un ispirato Tavani e i gol di Volpicelli e Francia. «Abbiamo iniziato la partita con poca cattiveria, finendo per subire l’1-0 avversario – dichiara il tecnico dei padroni di casa, Renato De Dominicis – In seguito, però, abbiamo cambiato atteggiamento, segnando tre reti prima della pausa e mettendo in cassaforte il risultato nella seconda frazione. Complimenti al mio gruppo».

Fine settimana da incubo, invece, per l’Alba Sant’Elia, travolta 9-0 in trasferta dai romani del Circolo Canottieri, ora al primo posto con 12 lunghezze insieme alla Vis Aurelia. Al contrario, la formazione reatina rimane fanalino di coda con 0 punti, al termine di un match che, a causa di numerose indisponibilità, è stato giocato fin dall’inizio con dieci uomini, divenuti poi nove per via dell’infortunio del portiere.

Under 19 provinciale – Rieti

Nella sfida al vertice tra Ginestra e Pro Fiano è la squadra sabina a prevalere, imponendosi di misura 1-0. Tre punti sofferti per la formazione di casa, arrivati grazie alla rete di Braconi e ai danni di un avversario che, per mezzo di tre espulsioni, ha concluso la partita con otto giocatori. «Incontro molto combattuto, in cui, durante la prima frazione, abbiamo sprecato numerose occasioni da gol – confessa l’allenatore dei vincitori, Mirko Manganaro – Nella ripresa, la Pro Fiano è entrata in campo meglio di noi, ma abbiamo saputo stringere i denti, portando a casa un risultato importantissimo che ora ci vede al primo posto insieme al Monterotondo 1935».

«Gara sicuramente equilibrata, in cui l’arbitro ha purtroppo commesso una serie di errori, a cominciare dai tre strani cartellini rossi nei nostri confronti – aggiunge il mister della Pro Fiano, Andrea Merloni – C’è comunque da dire che anche in nove avevamo tutte le carte in regola per poter pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Speriamo di poter sorridere già nel weekend in arrivo».

Ottima partita per l’Accademia Calcio Sabina, reduce da un prezioso 9-2 ai danni di una Brictense a segno con Consolati e Travisani. Per i biancoazzurri, spazio all’esultanza di tanti giocatori, visto che alle doppiette di Antonini, Walecki e Stanga, si aggiungono i gol di Capogrossi, Di Pietro e Ducci. «Dopo la brutta prestazione contro Amatrice, avevamo bisogno di una forte reazione collettiva – spiega l’allenatore dell’Accademia, Daniele Valenti – e sicuramente abbiamo centrato l’obiettivo. Congratulazioni ai ragazzi, che ora dovranno essere bravi a trovare continuità nei risultati. Non sarà facile, ma ci proveremo».

Brinda anche la Valle del Peschiera, vincitrice 3-1 contro gli ospiti del Passo Corese grazie alle reti di Perotti, Labartino e Ousmane Ly che neutralizzano il gol avversario realizzato da Melilli. «Nonostante il successo e un punteggio che ci vedeva avanti 3-0 – afferma il tecnico dei padroni di casa, Gabriele D’Orazio – ci siamo complicati un po’ la vita, concedendo agli avversari l'opportunità di accorciare le distanze e di farci soffrire a cavallo della metà del secondo tempo. Tuttavia, faccio i complimenti ai ragazzi che, con la giusta concentrazione, hanno saputo difendere il vantaggio e imporre il proprio gioco contro un ostico Passo Corese».

«In dieci uomini e quindi senza cambi, abbiamo cominciato male la partita, migliorando senza dubbio nel secondo tempo – spiega il mister bianconero, Giordano Bonaventura – Ora archiviamo il risultato ottenuto e affrontiamo con serenità il prossimo match».

Soddisfazione pure per Amatrice, che espugna 3-2 il campo del Poggio Mirteto grazie ai gol firmati da Fabian, Roja e dal 2007 Petrucci. Dall’altra parte, per la squadra ospite, non basta la capacità realizzativa di Carosi. «Partita disputata con grande orgoglio dai miei ragazzi – confessa il tecnico degli ospiti, Piero Lunari – Abbiamo dato continuità al risultato positivo ottenuto la settimana precedente, gioendo anche per la rete di un giocatore più piccolo, con cui tutta la squadra si congratula».

«Il primo tempo si è chiuso 1-0 per Amatrice, ma forse avremmo meritato qualcosa di più – riflette Andrea Di Battista, allenatore degli sconfitti – Credo che il ko non sia un risultato giusto, considerato quanto visto in campo».

Infine, sorride ampiamente l’altra formazione che guida la classifica, il Monterotondo 1935, che liquida 6-1 un Mentana a segno grazie ad un autogol. Per la squadra eretina, doppiette di Teodori e Cicconi che si sommano alle reti di Khedr e Bussotti. «Sfida dominata in lungo e in largo – dichiara il tecnico del Monterotondo, Massimo Malizia – Sono contento della prestazione offerta dal mio gruppo, che, in questa occasione, non ha commesso alcuna sbavatura».

Classifica

Monterotondo 1935, Ginestra 10

Accademia Calcio Sabina, Pro Fiano 7

Valle del Peschiera, Passo Corese, Amatrice 6

Poggio Mirteto, Mentana 2019: 3

Brictense 0