Frosinone, si spera nel recupero di Mazzitelli. Tre assenti in Empoli-Roma, Udinese con il rebus infortunati

Mentre non si placa la polemica a distanza tra i due club dopo l'1-1 nello scontro diretto di domenica (pari bianconero di Samardzic su rigore al 104'), Udinese e Empoli cercano di ritrovare la giusta concentrazione per affrontare gli ultimi decisivi 90' della stagione. Insieme al Frosinone, sono le squadre in lotta per evitare la terzultima posizione, quella che spedisce dritto in Serie B. Domenica a festeggiare saranno in due; per l'altra la serata sarà un misto di delusione e rimpianti.

La classifica tiene tutti con il fiato sospeso: Frosinone 35 punti, Udinese 34 ed Empoli 33.

I toscani di mister Nicola ospiteranno la Roma, già sicura di un posto in Europa League e per questo con motivazioni non al massimo. Leoni ciociari e friulani, invece, si sfideranno allo "Stirpe" in uno scontro diretto che si preannuncia emozionante. Una finale salvezza. Gli uomini di mister Di Francesco (si spera di recuperare Mazzitelli) hanno a disposizione due risultati su tre. Con la vittoria e con il pareggio centrerebbero un traguardo storico, resterebbero in A. Ma anche un'eventuale sconfitta sarebbe indolore in caso di passo falso dell'Empoli, che, invece, con un successo sui giallorossi si tirerebbe matematicamente fuori dal triello, lasciando così il verdetto salvezza al responso che uscirà dallo "Stirpe". Sui due campi si giocherà in contemporanea: domenica alle 20.45. In una città che sogna e trepida, l'attesa sale sempre di più. Lo stesso clima che regna a Empoli e a Udine.

Nel frattempo, il finale caldo di domenica scorsa sul manto del Bluenergy Stadium ha avuto strascichi. Il giudice sportivo, infatti, ha fermato per tre turni Grassi, esperto centrocampista dell'Empoli, già entrato in diffida, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver, inoltre, al termine della gara, rivolto all'arbitro espressioni offensive" si legge nel comunicato ufficiale. Per il giocatore anche un'ammenda di 10mila euro. Cinque giornate di squalifica e sanzione di 15mila euro, invece, per il direttore sportivo dell'Empoli, Accardi. Grassi, dunque, salterà la sfida con la Roma, che, da parte sua, dovrà rinunciare a Paredes, espulso nel match con il Genoa, e a Lukaku (stop per somma di ammonizioni).

In casa Udinese, invece, mister Cannavaro spera di riavere a completa disposizione il fantasista argentino Pereyra, Thauvin e Success, domenica scorsa uscito al 7' per un fastidio alla coscia destra.

Toscani e friulani puntano all'impresa. «Udine è il passato, è il momento di tirare una riga, pronti a ripartire verso una partita importantissima, una serata che davvero ci potrebbe far entrare nella storia. Per scrivere quest'ultima, meravigliosa, pagina c'è ancora una volta bisogno di tutti. Ci attende l'ultima tappa di un percorso lungo tanti mesi e pronto ad arrivare al termine. Oggi più che mai, insieme, verso quel traguardo che tutti sogniamo» ha dichiarato dopo il pari di Udine il presidente dell'Empoli, Corsi, attraverso i canali ufficiali del club.

«Volevamo chiudere il discorso salvezza oggi (contro l'Empoli), ma non è stato possibile, ci penseremo nella prossima partita. Adesso è tutto nelle nostre mani» ha spiegato Samardzic, centrocampista dell'Udinese, aggiungendo che la squadra ha «una settimana per lavorare e preparare un piano insieme al mister».

Nel Frosinone, intanto, si continua a sudare e a preparare il delicato confronto. Per Di Fra organico quasi al completo: restano da valutare le condizioni di capitan Mazzitelli, che nell'ultimo allenamento ha svolto lavoro personalizzato. Stamane nuova seduta a Ferentino.