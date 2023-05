U18 regionale: sconfitta amara in trasferta per Poggio Moiano. Domenica l’ultimo impegno contro la Spes Montesacro

RIETI – Fine settimana amaro per l’Under 18 del Poggio Moiano, battuta 3-0 in trasferta dall’Accademia Calcio Roma nella gara valida per la 29° e penultima giornata del campionato regionale (girone B). A seguito di questo risultato, la formazione reatina conserva la sesta posizione, ma condivide i suoi 39 punti proprio con gli avversari, che cercheranno di migliorare la loro collocazione di classifica nell’ultima giornata prevista per il prossimo weekend.

«Nonostante il punteggio finale, la squadra ha fatto la sua partita, chiudendo la prima frazione sullo 0-0 – spiega il tecnico sabino Thomas Fasciolo – Sinceramente dispiace per come è arrivato il ko, visto che, a mio avviso, il primo gol è stato realizzato su un rigore un po’ dubbio, mentre gli altri due mi sono sembrati in fuorigioco. Ora cercheremo di dare il massimo domenica pomeriggio, quando si giocherà l’appuntamento conclusivo del torneo contro gli ospiti della Spes Montesacro».

Classifica aggiornata

Tor di Quinto 72

Spes Montesacro 58

P.C Aurelio 53

Cesano 49

Colle Salario 43

Poggio Moiano, Accademia Calcio Roma 39

Don Gaspare Bertoni, Virtus Trevignano 34

Circolo Canottieri Roma 32

Atletico Roma Nord 18

Real Campagnano 10

Academy SVS Roma 9

Olimpus Roma 7