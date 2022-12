U18 regionale: battuta d’arresto casalinga per Poggio Moiano: Colle Salario si impone 1-0

RIETI – Leggera battuta d’arresto ieri pomeriggio per l’Under 18 del Poggio Moiano che, nella decima giornata del campionato regionale (girone B), è stata superata 1-0 dagli ospiti del Colle Salario. Partita sfortunata che, tuttavia, non arreca particolari danni alla situazione di classifica della formazione sabina, al momento quinta a 16 punti. Successo prezioso invece per gli avversari, ora al sesto posto a quota 14.

«Rimasti in dieci a causa di un fallo di mano che ha permesso ai romani di segnare su rigore, abbiamo cercato più volte di trovare il pareggio, in particolare nella ripresa – afferma il tecnico del Poggio Moiano Thomas Fasciolo – Peccato per non essere riusciti a finalizzare tre ghiotte occasioni da gol, ma ora dobbiamo guardare avanti, non facendoci distrarre troppo dalla sconfitta subita».

Il prossimo impegno per la squadra reatina sarà domenica prossima, alle 15, sul campo del Circolo Canottieri Roma e si tratterà dell’ultimo incontro ufficiale prima della pausa natalizia. Infatti, nonostante il 23 dicembre sia in programma il dodicesimo turno di campionato, Poggio Moiano osserverà il suo secondo turno di riposo, riprendendo a giocare il 7 gennaio in casa del Real Campagnano.

Gli altri risultati del girone B

Spes Montesacro – Cesano 5-4

Accademia Calcio Roma – Circolo Canottieri Roma 3-0

Olimpus Roma – P.C Aurelio 2-1

Tor di Quinto – Academy Svs Roma 6-0

Virtus Trevignano – Don Gaspare Bertoni 2-1

Turno di riposo per Atletico Roma Nord e Real Campagnano

Classifica

Tor di Quinto 28

Cesano 19

P.C Aurelio 18

Spes Montesacro 17

Poggio Moiano 16

Colle Salario 14

Virtus Trevignano 13

Accademia Calcio Roma 11

Don Gaspare Bertoni, Atletico Roma Nord 10

Circolo Canottieri Roma 9

Olimpus Roma, Real Campagnano 4

Academy SVS Roma 0