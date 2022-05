U17 e 16: poche vittorie ma tante gare in sette giorni per le squadre reatine

RIETI - Tempo di dare uno sguardo ai risultati delle squadre reatine nei campionati Under 17 e 16 regionali e provinciali. Negli ultimi sette giorni alcune formazioni sono scese in campo anche più di una volta, per cui reti ed emozioni non sono certamente mancate.

Under 17 regionale (girone B) - XXV giornata

Turno di riposo per Cantalice (ottavo a 32), che ora spera di chiudere al meglio la stagione nel prossimo weekend, quando affronterà la difficile sfida contro gli ospiti del Fiano Romano (capolista a 57).

Under 16 regionale (girone B) - XXV giornata

Tra le mura amiche, un gol di Melaragni assicura al Cantalice (secondo a 59) un'altra vittoria, stavolta per 1-0, ai danni del Club Olimpico Romano (27). Luigi Masci, mister dei biancorossi, commenta così il successo del suo gruppo: «Si è trattato di una sfida nella quale alcuni ragazzi hanno potuto giocare un po' di più rispetto alle scorse settimane. Ho voluto premiarli vista la loro pazienza e la loro costanza nel lavoro. Il match è stato interessante, sebbene sia stato un po' condizionato dal caldo. Bello il post partita, vissuto in allegria con il bomber Federico Dionisi, che ringrazio per il supporto insieme al presidente Panfilo e a tutta la società».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico) - XIX giornata

Accademia Sabina - Sporting Rieti 1-1: tanto equilibrio in un incontro in cui segnano Colafigli da una parte e Bianchetti dall'altra.

Nonostante il gol realizzato da Di Giacobbe, Poggio Mirteto crolla 5-1 sul campo di Riano.

Dopo il successo della scorsa settimana per 5-1 nel recupero del quindicesimo turno contro Riano, Amatrice viene travolta 13-1 in casa dal Fidene, al momento capolista con quattro punti di distacco da Poggio Moiano, che non è sceso in campo per osservare il turno di riposo.

Nomentum - Sant'Angelo Romano 0-1

Palombara - Brictense 5-0

Classifica

Fidene 42; Poggio Moiano 38; Palombara 37; Sant'Angelo Romano 35; Riano 30; Accademia Calcio Sabina, Sporting Rieti 22; Nomentum 18; Amatrice 10; Poggio Mirteto, Brictense 9

Under 16 provinciale (Roma - girone C) - XXI e XXII giornata

Larga vittoria per il Rieti (penultimo a 12) giovedì scorso contro gli ospiti del San Michele Sporting (fanalino di coda a -1). Firmano le reti Spognardi, Saburri (2), Bernabucci (2) e Tizi. Nel weekend gli amarantocelesti hanno, invece, osservato il turno di riposo.

Nel caso del Passo Corese (nono a 24), dopo il ko 0-2 di martedì 17 maggio contro il Nomentum (26), domenica è arrivata una seconda sconfitta, in questo caso per 0-5 contro Formello (terzo a 36).