U16: prestazione convincente tra le mura amiche per il Città di Rieti. Roselli: «Grande vittoria di squadra»

RIETI – Ottimo risultato casalingo per il Città di Rieti che, nella dodicesima giornata del campionato Under 16 provinciale romano (girone B), si è imposto 5-2 ai danni della Pro Fiano, al momento ottava con 15 punti e avanti di tre lunghezze rispetto agli amarantocelesti che si collocano noni a quota 12. Prestazione eccellente per Roselli, autore di una tripletta che si somma alla doppietta di un ispirato Conti.

«Siamo partiti un po’ in sordina ma, una volta preso coraggio, abbiamo cambiato atteggiamento, giocando una bellissima gara – dichiara il bomber Cristian Roselli - Si è trattato di una grande vittoria di squadra che ci proietta con entusiasmo verso la prossima sfida. Vogliamo risalire la classifica».

Lo stop per Cantalice e Passo Corese

Rinvio per eccessiva quantità di ghiaccio sul terreno di gioco: è per questo motivo che non si è disputato il match fra Cantalice (terzultimo a 12) e Cesano (13). L’incontro, valido per il dodicesimo atto del campionato regionale (girone B), è stato rimandato a data da destinarsi.

Tornando invece al torneo provinciale, turno di riposo per Passo Corese, terzultimo a 6 punti e già con gli occhi puntati allo scontro di sabato 4 febbraio nella tana della Vigor Rignano Flaminio (sesta a 20).