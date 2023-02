U16: Cantalice supera l'ostico Club Olimpico Romano, Città di Rieti stravince il derby con Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI - Quindicesima giornata dei campionati Under 16 molto soddisfacente per Cantalice e Città di Rieti. Grazie anche al commento di tecnici e giocatori, ripercorriamo quanto accaduto nel weekend alle formazioni reatine, divise fra la categoria regionale e quella provinciale romana.

Under 16 regionale (girone B)

Grande cuore e determinazione per Cantalice che, tra le mura amiche, ritrova il successo ai danni dell'ostico Club Olimpico Romano, ko 3-2 e al momento quarto con 29 punti. Per i biancorossi, ora terzultimi a quota 15, reti decisive firmate da Attorre, Quercetti e Falilò. «Sfida difficile contro un avversario d'alta classifica - racconta mister Simone Pezzotti - Abbiamo giocato molto bene, pur apparendo ancora un po' in difficoltà nell'approccio iniziale alla gara. Il bilancio del match è però sicuramente positivo, soprattutto guardando al buon calcio espresso nel secondo tempo».

Under 16 provinciale (Roma, girone B)



Sorride in maniera smagliante il Città di Rieti, reduce dal 5-1 ottenuto nel derby in casa contro Passo Corese. Buona prestazione dei padroni di casa, attualmente noni a 15 punti e a segno con una tripletta di un ottimo Roselli che si aggiunge alle reti di Conti e Filippi. Per i bianconeri, invece, gol della bandiera di Massaro, che non riesce a spostare la squadra sabina dal penultimo posto e dai 6 punti condivisi col Ponte Milvio fanalino di coda.«Prova molto positiva - dichiara uno dei marcatori amarantocelesti Leonardo Filippi - Sono davvero felice per il mio primo gol e mi auguro che la squadra continui a ottenere il più possibile risultati come questo. Desidero dedicare la rete a mio nonno scomparso lo scorso 3 febbraio, visto che in questi giorni avrebbe compiuto gli anni».

«Abbiamo incontrato un avversario che ha meritato di prevalere - spiega il tecnico coresino Giordano Bonaventura - Dopo un primo tempo non molto buono, nella ripresa abbiamo mostrato un atteggiamento senz'altro migliore ed è proprio da questo approccio che ripartiremo nella prossima partita».