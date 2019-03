I PREMIATI

RIETI - «Raccontare per ricostruire. Il sisma attraverso la narrazione delle emittenti regionali». Ieri si è svolta la premiazione del concorso bandito dal Corecom Lazio e rivolto alle radio e tv locali del Lazio che meglio hanno saputo raccontare lo sforzo di rilancio delle popolazioni e dei comuni colpiti dal sisma.Il concorso rientra nel progetto «Tv di comunità-Raccontare per ricostruire», realizzato dai Corecom dell’Italia centrale che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Corecom Umbria e che «mediante la narrazione di notizie positive relative a temi di economia, cultura, turismo e legami sociali, hanno voluto dare un reale contributo alla valorizzazione e alla promozione dei territori colpiti dal sisma, attraverso il coinvolgimento delle emittenti tv e radiofoniche locali».Le emittenti premiate dalla giuria presieduta dalla giornalista del Tgr Lazio Isabella Di Chio: Telemontegiove per Legami sociali e cultura con il documentario «Capricchia 2018»; Teleuniverso per Economia e turismo con «Voglio andare ad Amatrice e vedere»; l’emittente Spazio Radio di Roma per Ambiente e Società con il servizio «Il paese fatto di pietre». Una menzione speciale riservata dalla giuria a Gold Tv per il documentario «Amatrice 2018».