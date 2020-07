Rieti, un'amatriciana per tre a Trastevere: Pirozzi con Zeman e Betturri

RIETI - Conviviale di assoluto livello, l'altra sera per l'attuale tecnico del Trastevere Sergio Pirozzi che, accompagnato dal presidente Pier Luigi Betturri, ha consumato una cena in compagnia dell'ex allenatore di Foggia, Lazio, Roma e Pescara Zdenek Zeman.

Tra un buon piatto di amatriciana dop ed una ripassata di 4-3-3 puro, i due si sono conosciuti e confrontati concludendo la serata tra la curiosità dei presenti nel locale che li ha ospitati. E pensare che nell'ottobre del 2005 Zeman dagli spalti dello Scopigno riuscì a vedere all'opera Sergio Pirozzi in occasione di Rieti-Potenza di C2, finita con una "manita" amarantoceleste che quel giorno scese in campo con un'inedita maglia gialla e pantaloni neri, in perfetto stile Dortmund.

