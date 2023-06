Torna in vita il Fc Rieti 1936: a riprendere nome e logo è il Città di Rieti. Cristiano Di Loreto è il nuovo allenatore

RIETI - Ora è ufficiale: dalla stagione 2023/24 l'Asd Città di Rieti si chiamerà Asd Football Club Rieti 1936 e avrà lo stesso logo coniato nell'estate del 2012 quando la società passò dall'avvocato Stefano Palombi al trio Curci-Franceschini-Gentile. Ad annunciarlo, nella conferenza stampa andata in scena oggi, 21 giugno, allo stadio "Manlio Scopigno" è stato lo stesso Marzio Leoncini, direttore generale del club amarantoceleste che nell'ultimo mese e mezzo ha lavorato alacremente su questi due aspetti.

«Ci tenevamo a riproporre la stessa denominazione che nel corso degli anni addietro ha caratterizzato il calcio cittadino - dice - per il quale ho avuto modo di spendermi sia da calciatore, che da amministratore locale, nonché da dirigente. E l'abbiamo voluta legare al logo che più di altri ha riscosso l'apprezzamento della tifoseria e della città, registrandolo in Camera di Commercio, così da renderlo unico nel suo genere insieme alla denominazione»

Tra passato e futuro

E i primi passi dell'Asd Fc Rieti 1936 non si sono fatti attendere, visto che contestualmente all'annuncio del cambio di denominazione (l'ok dalla Federazione è arrivato lo scorso 16 giugno, ndr) la società ne ha approfittato per riempire immediatamente le caselle mancanti nel puzzle societario, ma soprattutto per presentare alla città il nuovo allenatore.

A sostituire Mirko Pagliarini, infatti, sarà Cristiano Di Loreto, 51 anni, ex giocatore professionista, che negli ultimi 4 anni ha vinto altrettanti campionati di Promozione, due al termine della stagione regolare (Aurelia e Valmontone) e due al termine delle finali playoff (Villanova di Guidonia e Palestrina).

Ma oltre a mister Di Loreto, il pomeriggio a tinte amarantoceleste ha visto anche l'investitura di Emanuele Caltabiano nel ruolo di direttore sportivo, reduce da un quadriennio alla W3 Maccarese tra Promozione ed Eccellenza, quella di Marco Santarelli come General Manager (già annunciato nei giorni scorsi) e quella di Gian Piero Marroni quale nuovo Team Manager del Fc Rieti 1936. Al termine della conferenza stampa la foto di rito a consacrare il momento e poi subito a lavoro per programmare una stagione che, in attesa della ratifica da parte della Federazione, vedrà la formazione reatina ai nastri di partenza della prossima Promozione.