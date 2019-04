RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XI RITORNO

Torri In Sabina – Sporting Corvaro 1-0

Antonio Sartori (Dir. Torri In Sabina)

Angelo Lelli (Dir. Sporting Corvaro)

Real Monteleone-Fiamignano 1-0

Di Filippo

Marco Russo (All. Monteleone)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Poggio Bustone-Poggio Moiano 5-2

3 Gentileschi M., Prince, Sekou (PB), 2 Cicolani A (PM)

Stefano Santori (Pres. Poggio Bustone)

Giancarlo Tosoni (Dir. Poggio Moiano)

Gens Cantalupo – Casperia 2-0

Coltella, Fr. Corinaldesi

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Federico Chini (All. Casperia)

Micioccoli – Real Vazia 2-2

Volpi, Principi (M), Maiezza, Liberali (RV)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Alto Lazio – Stimigliano 4-0

Zejnati, 2 Magnifico, Borcan

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Samuele Proietti (Dir. Stimigliano)

Reate United – Posta Calcio 1-2

Santoprete (RU), Salvatori e Persiconi (PC)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Fabio Miani (All. Posta)

Torpedo – Rocca Valle Turano 9-4

5 Simeoni, Francia, Jamal, Grillo, Rinaldi (T), 2 Scipioni I, Vellucci, Maxwell (RVT)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

RIETI - Turno infrasettimanale per le 16 squadre di Terza Categoria, che hanno portato a termine anche l’XI giornata di ritorno. Sul podio la situazione resta invariata: il Casperia è ancora primo a 6 punti dal Micioccoli che continua ad inseguire. Lotta aperta anche per gli otto posti (dal 2° al 9°) disponibili in Coppa Provincia.Dopo la deludente prestazione del turno di recupero, il Torri in Sabina torna a vincere, guadagnando 3 punti in casa contro il Corvaro; bene anche il Monteleone che batte il Fiamignano complicando le cose per sua corsa al primo posto. Sette gol complessivi a Poggio Bustone, dove finisce 5-2 tra i padroni di casa e gli ospiti del Poggio Moiano; ci pensa invece il Gens a fermare il Casperia con un 2-0 importante per il Micioccoli, che accorcia di un punto sulla capolista, dopo il 2-2 contro il Vazia. L’Alto Lazio continua il trend positivo e non lascia scampo allo Stimigliano, che subisce il poker in trasferte, mentre il Posta vince sul campo del Reate United per 1-2. Gara intensissima con 13 gol al Gudini: 9-4 tra Torpedo e Rocca Valle Turano, match che chiude un turno entusiasmante e ricco di emozioni.: «Ringrazio i nostri due Mister Renzi e Tiburzi, per la loro professionalità e la loro tenacia, ed i ragazzi per aver dimostrato che grazie all’impegno e l’approccio mentale giusto, si ottengono i risultati sperati. La vittoria la dedichiamo alla preziosa curva dei Bardasci, sostenitori numero uno che ci seguono e supportano sempre, e al nuovo arrivato in famiglia giallo blu Elia Borgucci».: «Una combinazione di fattori non ci ha permesso di esprimerci come sappiamo . Formazione condizionata da infortuni e assenze, avversari tatticamente disposti per bloccare le fonti del gioco e arbitraggio non all’altezza (ci sono stati negati due rigori netti). In pratica si è giocato pochissimo e i continui interventi fallosi degli avversari hanno penalizzato il nostro modo di giocare. Il tutto si riassume , oltre al loro gol , in due splendide parate dei portieri su altrettanti tiri in porta».: «Partita giocata con due squadre rimaneggiate, essendo mercoledì. Comunque due buone formazioni, che hanno creato occasioni da entrambi i lati; ci abbiamo creduto un po’ di più e abbiamo portato a casa tre punti importanti per noi in vista playoff, contro una signora squadra. Sono contento per i ragazzi, che hanno dato tutto, nonostante fossero 11 contati. Dispiace solo per aver fatto un favore a Casperia, ma il calcio è questo e ci godiamo questa vittoria. Faccio i complimenti al Fiamignano, una squadra di amici: magari si comportassero tutti come loro. Testa a Posta per cercare di dare continuità a questa vittoria».: «Partita equilibrata, non meritavamo la sconfitta. É un periodo sfortunato, con troppi turni infrasettimanali che condizionano le prestazioni».: «Abbiamo creato molte occasioni già dalla prima frazione di gioco e siamo andati negli spogliatoi sull’1-0 per noi, nonostante qualche occasione concessa agli avversari. Nella ripresa è arrivato subito il raddoppio con Schepu, e successivamente Gentileschi ha realizzato il primo dei suoi 3 gol della giornata. Sul 3-0 abbiamo subìto un gol, ma non ci siamo disuniti e non abbiamo più concesso spazi, realizzando il 4-1 con il solito Gentileschi. Poco dopo abbiamo sbagliato un rigore, pregevolmente parato dal portiere avversario. La terza rete del nostro bomber è stata un eurogol: 5-1 grazie ad un tiro da centrocampo che si piazza sotto il sette; poi loro hanno accorciato le distanze segnando un rigore. Sapevamo di giocare una partita delicata, ma fa piacere constatare che i dissidi tra le due società si siano placati: nonostante il loro atteggiamento non proprio accogliente nella gara di andata, quella di ieri è stata una partita gradevole, tra due squadre corrette, come dovrebbe sempre essere in Terza. Spero che non riaffiori più alcun contrasto e ringrazio tutti i ragazzi in campo».: «Considerato che eravamo in 11 contati, di cui 2-3 in condizioni fisiche precarie, quello di ieri è il giusto risultato. Un ringraziamento di cuore va ai presenti per la disponibilità e la serietà. I complimenti vanno anche agli avversari, per l’accoglienza, il rispetto e la serietà, al di là di quelle voci false ed infondate, che qualche malalingua si diverte a diffondere. Nonostante il risultato, quella di ieri è stata una bella giornata di sport. Mando un grosso in bocca al lupo al Poggio Bustone per il proseguimento del campionato».: «Una vittoria importantissima che vale doppio, visto che era il derby con la capolista. Il primo tempo siamo stati decisamente superiori, nel secondo abbiamo poi amministrato il gioco conquistando tre punti prestigiosi».: «L'approccio alla gara è stato sbagliato e ne abbiamo pagato le conseguenze. Siamo bravi sia nel vincere che nel perdere ma nelle restanti partite non dovremo commettere assolutamente passi falsi. Complimenti comunque agli avversari per la vittoria».: «Sono soddisfattissimo dei ragazzi, hanno giocato una partita che non appartiene a questa categoria, finché poi qualcuno non ha deciso di rovinarla forse troppo frettolosamente. Si è visto di tutto: espulsi, rigori fatti ripetere, goal annullati per fuorigioco inesistenti; spero che per il futuro si faccia esperienza di queste valutazioni poco serene, anche perché in campo c'è stata correttezza. Complimenti agli avversari.: «Gara tranquilla con in campo due squadre rimaneggiate, dato che oggi si lavora, e avversari in 10. Gara a senso unico gol di Zejnati alla mezz'ora e raddoppio di Magnifico al 40’. Nella ripresa tantissime occasioni sbagliate e terzo gol di Magnifico, poi sul finire direttamente da calcio d'angolo il giovane Borcan ha fissato il risultato sul 4-0. Buono l'arbitraggio».: «Per noi è difficoltoso arrivare ad 11 presenti anche nel weekend, e ancora di più in un mercoledì lavorativo. Abbiamo chiesto all’Alto Lazio di posticipare la partita al 25, ma purtroppo loro non potevano in quella data. A mio avviso quest’idea doveva partire dalla federazione: considerando che il 25 è festivo, quella di farci giocare il 24 non è stata una mossa intelligente. Comunque abbiamo lodo l’impegno dei miei, ci siamo presentati in 10, senza neanche un portiere di ruolo, e abbiamo cercato di tenere testa agli avversari il più possibile».: «Risultato completamente ingiusto. Abbiamo dominato per 80 minuti schiacciando gli avversari nella loro area di rigore. Il primo gol avversario è arrivato nei primi minuti su un fallo al nostro difensore e "ovviamente" l'arbitro ha lasciato correre. Poi è cominciato l'assedio. Loro si sono difesi in 11 dietro la linea della palla e per noi è stato alquanto difficile arrivare in rete. Poi è arrivata l'autorete di Pianese e quasi alla fine Santoprete ha insaccato l'1-2 su assist di Aziz nell'area di rigore. Arbitraggio completamente inadeguato e incompetente, non ne ha azzeccata nemmeno una. Ciò che fa più specie è che la sezione AIA di Rieti si vanti di questi ragazzini che non conoscono l'ABC del regolamento del calcio».: «Partita sottotono, pochi cambi e molto caldo. Partita tranquilla al di là di qualche episodio. Complimenti ai nostri avversari».: «Partita divertente da vedere. Le squadre sono state efficaci in avanti e ci sono state molte lacune in fase difensiva. Per noi era importante tornare alla vittoria dopo un periodo magro di soddisfazioni. Un plauso agli avversari mai domi, bene arbitraggio».: «Stiamo attraversando un periodo molto complicato tra assenze per vari motivi ed infortunati, e c'è da dire che la partita di recupero di qualche giorno fa e il turno infrasettimanale non ci hanno di certo aiutato. Per quanto riguarda la gara, finché si è potuto reggere siamo stati in partita, ma gli avversari sono stati bravi. 