Martedì 24 Agosto 2021, 00:10

RIETI - «Entro l’inizio della stagione invernale ci faremo trovare pronti per la riapertura dell’ufficio informazioni al Terminillo». A garantirlo è l’assessore regionale al Turismo Valentina Corrado, dopo che domenica Il Messaggero aveva denunciato la chiusura dell’ufficio turistico a Pian de’ Valli, in via dei Villini, al piano terra del Palazzo del Turismo di proprietà della Regione Lazio, aperto da fine agosto a settembre 2020 grazie ad una convenzione stipulata tra la Regione e l’associazione no-profit Terminillo Ski Academy, poi rinnovata da dicembre e marzo e infine caduta nel nulla, lasciando così chiuso il punto informazioni durante tutta l’estate.

E il vicesindaco Daniele Sinibaldi aveva colto la palla al balzo promettendo che, se entro settembre non ci fossero stati sviluppi nel dialogo tra Comune e Regione, Palazzo di Città era pronto ad aprirne uno tutto suo in un immobile di proprietà, sulla scorta di quanto fatto con “Visit Rieti” in piazza Vittorio Emanuele.

La promessa. La convenzione tra la Pisana e la Terminillo Ski Academy aveva messo a guida dell’ufficio giovani terminillesi profondi conoscitori del luogo, attraverso un accordo stipulato con l’assessorato all’epoca guidato da Giovanna Pugliese (Pd), dimissionaria a marzo 2021 e ora sostituita dalla Corrado (Movimento 5 Stelle). Ma la chiusura del punto informativo durante tutta l’estate ha portato i tanti turisti del Terminillo a riversare centinaia di richieste di informazioni presso hotel, ristoranti, bar, negozi e a chiunque avesse sembianze umane.

Ora la Regione corre ai ripari e promette di voler rimediare: «Sto lavorando ad una riforma organica di tutti i punti informativi turistici della regione che dovranno essere messi in rete fra loro e che diventeranno operativi durante tutto l’arco dell’anno – spiega la Corrado a Il Messaggero – Lo stiamo facendo anche attraverso la riforma delle legge quadro sul turismo, che giungerà a compimento a settembre, quando si chiuderà l’iter in consiglio regionale. E’ senz’altro la strada più lunga ma anche più efficace, perché consente di strutturare punti informativi che restino aperti tutto l’anno e che non siano soggetti a sporadiche convenzioni, come quello del Terminillo, soprattutto ora che durante la pandemia è stato riscoperto da molti, un fenomeno che va incentivato attraverso misure strutturali che facciano tornare i turisti. Per questo – prosegue la Corrado - nell’aprire i canali di ascolto con il Comune di Rieti e con i sindaci del Reatino sono partita dal Terminillo, per il quale bisogna proporre soluzioni organiche e, come dico al vicesindaco Sinibaldi, senza sovrapposizioni fra più uffici che svolgano lo stesso ruolo».

Nel frattempo che l’estate e i turisti rimasti senza informazioni salutano, non resta che attendere se a Natale l’ufficio turistico di Pian de’ Valli riuscirà realmente a tagliare il panettone: «Alla stagione invernale arriveremo pronti – conclude l’assessore - L’ufficio informazioni riaprirà e verrà valorizzato nell’ottica strategica di tutto il territorio. E questo farà bene anche agli operatori commerciali del Terminillo».