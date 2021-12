Venerdì 24 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - La locale stazione dei carabinieri del Terminillo avrebbe già predisposto l’ordine di servizio del 26 dicembre per il controllo delle piste, e anche la Questura si starebbe preparando a varare un analogo atto. Tutto lascia immaginare che quanto dichiarato lo scorso 12 dicembre a Il Messaggero dal gestore della società “Funivia” Flavio Formichetti possa tramutarsi in realtà, con l’apertura degli impianti di risalita che dovrebbe andare in scena dopodomani, domenica 26.

Nessuna ufficialità. Il condizionale resta però d’obbligo, perché fino a ieri dalla “Funivia” non è giunta alcuna nuova indicazione. Nel frattempo a Pian de’ Valli gli operai della società sono stati avvistati al lavoro in piccole opere di manutenzione che lascerebbero pensare a un’imminente conclusione dei lavori, iniziati in ritardo dopo che il Comune di Rieti ha apposto la sua firma sulla proroga temporanea di gestione degli impianti solo lo scorso 20 ottobre. Al Terminillo tutti incrociano le dita, compresi i trenta maestri di sci della locale scuola, che da oggi si preparano a far firmare anche cinque contratti di lavoro temporaneo per gestire le incombenze della segreteria e del noleggio sci, sperando nell’apertura del 26 dicembre o comunque entro la fine dell’anno.

L'assalto dalla Capitale. Senza considerare poi le decine di turisti provenienti dalla Capitale e dall’hinterland romano, che hanno prenotato stanze d’hotel anche a Rieti con l’unica prospettiva di dirigersi al Terminillo.