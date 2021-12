Domenica 12 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Non è ancora sufficiente per poter dare il via libera all’apertura degli impianti di risalita, ma la neve caduta ieri in mattinata al Terminillo lascia sperare che il Natale possa effettivamente andare in scena con gli sci ai piedi. Le temperature raggiunte in queste ultime ore nella stazione montana consentono quantomeno di mantenere compatta la base di circa trenta centimetri formatasi fino a questo momento: uno strato quasi al limite della possibilità di aprire gli impianti, al momento non ancora sufficiente ma che ieri non ha comunque fatto desistere la consueta presenza di turisti, seppur flagellati dalle raffiche di tramontana.

Chi apre. Nel frattempo però, condizioni meteo permettendo, da oggi dovrebbe intanto prendere il via l’attività sportiva lungo le piste da sci di fondo che hanno goduto di una lunga riscoperta da parte degli appassionati nel corso del 2020 quando, con gli impianti fermati dalla pandemia, sono diventate l’alternativa privilegiata di chi voleva ad ogni costo inforcare un paio di sci, insieme anche al boom delle ciaspolate.

L’attività del fondo sarebbe dovuta partire ieri ma, tra le neve del mattino e le forti raffiche di vento del pomeriggio, si è preferito rinviare tutto ad oggi: ad essere già pronti e battuti dalla Provincia sono infatti i circa 15 chilometri dei Tre Faggi, dei Cinque Confini e della Malga, lungo i quali sono pronti ad alternarsi gli appassionati e i tesserati degli sci club come quello del Montepiano Reatino il quale, per il 2022, spera nell’assegnazione di una gara di livello regionale o di un criterium interappenninico da portare in scena al Terminillo.

E, sempre in ambito sportivo, per le piste da fondo resta aperta anche l’ipotesi che possano di nuovo essere la cornice della selezione o dell’esame finale del corso da maestri di sci indetto dalla Regione Lazio e gestito poi, attraverso una convenzione, dal collegio dei maestri di sci del Lazio, come già fu nel 2019 (selezione) e nel 2020 (esame conclusivo), entrambe prima volta assoluta per il Terminillo.

Le piste da fondo, attualmente gestite dalla Provincia insieme alla Cardito Sud, sono poi anche in attesa dell’esito del processo di qualificazione avviato dal Comune di Rieti per individuare le imprese interessate alla gestione congiunta sia degli impianti sciistici provinciali che di quelli comunali. Una volta individuato il gestore – alla fine dei 120 giorni previsti dalla qualificazione, avviata negli scorsi giorni - sarà poi il Comune, delegato dalla Provincia, a farsi stazione appaltante unica per tutti gli impianti.

La giornata. Dopo tutto il vento di tramontana abbattutosi ieri, il cielo terso di oggi potrebbe essere l’incentivo al consueto affollamento pre-natalizio. Perché, se dopo quasi due anni di pandemia si parla di riscoperta delle bellezze della stazione reatina, è indubbio che ci si riferisca soprattutto al grande afflusso garantito dal vicino bacino romano, tornato a far registrare presenze esponenziali nel corso del 2020 dopo anni di lontananza.