Terminillo, aperte le prime due piste. Tanti i turisti presenti anche grazie alla bella giornta

RIETI - "Sole, whisky e sei in pole position". Nell'indimenticabile cult "Vacanze di Natale", Guido Nicheli, fra i più grandi caratteristi del cinema italiano, celebrava così la stagione invernale di Cortina. E il primo giorno del nuovo anno il sole non è mancato neanche al Terminillo dove, a Pian de' Valli, come già anticipato da Il Messaggero, la società "Funivia" ha aperto stamane sia camposcuola che tapis roulant Togo, dopo che negli ultimi giorni la Provincia - attraverso la ditta già regolarmente impegnata nella manutenzione della Terminillese - aveva fatto scaricare 250 metri cubi di neve prelevata all'altezza del rifugio Sebastiani e battuta poi dalla "Funivia".



Così, nonostante la terza, sfortunata stagione consecutiva, stamattina il 2022 al Terminillo è partito all'insegna della cornice di appassionati che già da ieri sono tornati ad affollare la stazione reatina; presenze confermate anche dal buon afflusso registrato dagli operatori turistici e dalle attività commerciali del Terminillo.

APPROFONDIMENTI RIETI Terminillo, a Capodanno aprono le prime due piste Il video dei... RIETI Terminillo, camion scaricano neve per tentare di aprire... RIETI Rieti, Terminillo: troppa pioggia, rinvio per lo sci di discesa