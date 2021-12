Terminillo, arrivati i primi camion di neve per tentare di aprire camposcuola e Tappeto Togo

RIETI - Sono arrivati questa mattina a Pian de Valli, al Terminillo, i primi camion carichi di neve prelevata dalle zone più innevate per provare a garantire l'apertura almeno del camposcuola e del Tappeto Togo dopo quasi una settimana di pioggia, la quale ha pesantemente danneggiato il manto nevoso che si sperava sarebbe stato sufficiente a garantire l'apertura degli impianti di risalita a partire dal 26 dicembre scorso.



Uno sforzo congiunto che vede impegnati Comune di Rieti, Provincia, albergatori, maestri di sci del Terminillo e società "Funivia" per garantire il trasporto della neve, la battitura e il minimo intrattenimento necessario soprattutto ai tanti bambini presenti insieme alle loro famiglie in questa settimana di Capodanno.