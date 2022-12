Venerdì 23 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - L’Asm conclude l’accordo con la società “Funivia” per l’affitto di impianti di risalita e piste del Terminillo. La conferma è arrivata nel corso dell’incontro svoltosi mercoledì pomeriggio in Comune tra il sindaco Daniele Sinibaldi, il presidente di Asm Vincenzo Regnini e gli operatori del Terminillo. Il prezzo d’affitto per il ramo d’azienda di “Funivia” sarebbero dunque i 70 mila euro già annunciati lunedì da Il Messaggero, mentre resta da capire come verranno ripartiti i restanti costi relativi alla manutenzione degli impianti e all’ingaggio del personale specializzato necessario.

Impianti e spesa. Le previsioni meteo dei prossimi giorni non sembrano annunciare neve almeno fino all’inizio del nuovo anno. Dunque, una condizione favorevole per Asm, la quale è già al lavoro sulla manutenzione degli impianti di risalita, ovvero la seggiovia biposto “Carbonaie” (che potrebbe concludersi già prima di Capodanno) e la quadriposto “Prati delle Carbonaie - Terminilluccio”, mentre il ben più piccolo e gestibile tappeto Togo è già pronto ad entrare in funzione: un’improvvisa nevicata nei prossimi giorni rischierebbe infatti di essere di notevole intralcio alle operazioni di manutenzione dei due impianti di risalita, interessati, fra i vari interventi, anche da prove di carico e controllo della funzionalità delle funi.

Nel dialogo con gli operatori, Regnini avrebbe affermato che per mettere in moto l’intera macchina della gestione sarebbero necessari circa 210 mila euro: una cifra compatibile con le ipotesi avanzate fino ad oggi, che vedono sul piatto i 139 mila euro stanziati dal Comune per l’affidamento diretto della gestione ad Asm e i 70 mila euro per l’affitto a “Funivia” del ramo d’azienda funzionale all’acquisizione della gestione di impianti e piste.

Attrezzature e personale. A stagione invernale già iniziata, Asm avebbe risolto anche il difficile compito di reperire la figura del capo-servizio necessario alla supervisione quotidiana del funzionamento degli impianti, mentre per il direttore d’esercizio era già stata garantita la presenza di Daniele Pignatelli, impegnato nel medesimo ruolo al Terminillo nel corso delle ultime stagioni. Dal canto suo, “Funivia” ha messo a disposizione di Asm sia il proprio personale specializzato che le attrezzature, compresi i mezzi battipista e i cannoni sparaneve. Confermato inoltre quanto già riportato lunedì da Il Messaggero, ovvero l’accordo raggiunto tra Comune ed Aps per la fornitura di acqua - ad un prezzo calmierato - necessaria al riempimento della vasca a servizio dell’innevamento artificiale.

Gli skipass. Nel corso dell’incontro, Sinibaldi ha chiamato gli operatori terminillesi a fare quadrato intorno all’operazione di gestione degli impianti da parte di Asm, chiedendo collaborazione nell’acquisto degli skipass che verranno emessi da Asm. In programma c’è una vera e propria campagna pubblicitaria da parte della municipalizzata per incentivare la cittadinanza all’acquisto degli skipass: il senso, chiaro, delle parole pronunciate da Sinibaldi nel corso dell’incontro è stato quello che Comune ed Asm hanno concorso alla risoluzione della complicata partita di gestione degli impianti da sci, la quale dovrà però ora essere supportata il più possibile dal punto di vista economico.

Più abbonamenti. Asm sarebbe infatti intenzionata ad emettere circa 800 skipass stagionali, quindi sostanzialmente il doppio di quelli prodotti ogni anno dalla “Funivia” e ad un prezzo più basso: per quelli giornalieri, si parla di circa 20 euro durante i giorni feriali, di 23 euro per mezza giornata festiva e 28 euro per quella intera. In questo senso, la novità riguarda anche il coinvolgimento degli operatori, ai quali il Comune sarebbe intenzionato a cedere a prezzo di favore parte degli skipass, che potrebbero poi essere regalati ai clienti delle attività commerciali così da aumentare sia la fidelizzazione verso il Terminillo che assicurare un minimo rientro certo delle spese per Asm.