Venerdì 12 Aprile 2024, 07:20 - Ultimo aggiornamento: 07:35

I rincari perdono slancio ma ancora ci sono. E Roma ne risente. Parliamo del prezzo degli affitti che per la Città Eterna continua a essere elevato. L'ultimo rapporto arriva dal rapporto sul primo trimestre 2024 realizzato da Rent Index di HousingAnywhere la più grande piattaforma europea di affitti a medio termine.

I NUMERI

Nel report, è stato analizzato l'andamento dei prezzi di affitto nelle 28 maggiori città europee, tra cui Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. L'indagine ha coperto un totale di più di 65.000 stanze, monolocali e appartamenti da una a tre camere da letto per lo più già arredati. Secondo il sito, Amsterdam è la più cara fra le città dove il costo di un appartamento supera i 2.220 euro al mese. Roma è la seconda fra le città con un costo che arriva giusto a 2mila euro al mese. Ovviamente, si tratta di un prezzo medio, che mette insieme i costi degli stessi tipi di appartamenti ma in zone super esclusive e in quelle più popolari. Per la cronaca: la medaglia di bronzo fra le città più care la conquista Parigi dove un affitto arriva a superare di poco i 1.850 euro.

Per rimanere ai dati italiani, Milano è ottava con un canone medio di 1.800 euro e Torino quella che fa segnare l'aumento nel costo più rilevante (+37,5%) ma che rimane fra quelle più accessibili con un affitto medio di "soli" 1.100 euro.

MONOLOCALI

LE ZONE

Il dato positivo per Roma è quello legato ai costi per i monolocali: Roma occupa l'ottava posizione con 1.200 euro di canone e un aumento del 20% annuo. Per fare un raffronto: Bologna si colloca al quinto posto nella classifica dei prezzi per i monolocali, con oltre il 25% di crescita dal 2023 e oltre 1.370 euro di spesa richiesta.

Altro sito, Idealista, altre analisi: il dato sui prezzi medi a metro quadro per le diverse macrozone di Roma. Nelle aree centrali, in media, le locazioni variano in un range compreso tra poco più di 235 euro a metro quadro l'anno fino a sfiorare i 292 euro al metro euro al metro quadrato. Nel cosiddetto "semi centro", quindi le aree che occupano le aree a ridosso del centro (San Giovanni, inizio della Tiburtina, Villa Ada, inizio di Cassia e Flaminia, le parti più esterne di Prati e Monteverde) i canoni medi variano tra poco meno di 190 euro al metro quadrato per anno sino a poco più di 235 euro al metro quadrato per anno.

Cerchia successiva, la "prima periferia" il range medio si abbassa: parte da 140 euro al metro quadro per anno e supera di poco i 175 euro al metro quadrato per anno. Infine in periferia, tutte le aree di Roma che si estendono oltre il Grande Raccordo anulare e arrivano sino al mare, i prezzi d'affitto medi variano tra poco meno di 130 euro metro quadro/anno fino a poco più di 140 euro al metro quadro per anno.

I TAGLI DELLE CASE

Sul mercato romano, sono circa 64mila le case che sono offerte in locazione ogni anno, con piccole variazioni. Dal punto di vista del taglio delle case, Idealista e HousingAnywhere, convergono sul numero delle stanze: il trilocale è fra le più diffuse tipologie di immobile messe sul mercato delle locazioni. Le tre camere sono appena sotto i bilocali (24%).Infine sia i grandi tagli (quattro e cinque o più camere) che i monolocali sono al fanalino di coda: poco più del 9% sono le case ampie e poco meno del 9% quelle composte da una sola stanza.