Sabato 17 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - L’Asm prenderà in gestione gli impianti e le piste da sci del Terminillo posti in affitto dalla società “Funivia”. E’ questa la decisione assunta al termine del consiglio di amministrazione della partecipata pubblica andato in scena ieri mattina, nel corso della quale l’azienda ha esaminato tutti i documenti disponibili fino a quel momento sui costi sia di manutenzione ordinaria (seggiovia biposto “Carbonaie”) che straordinaria (seggiovia quadriposto “Prati delle Carbonaie – Terminilluccio”), delineando al contempo anche le ultime ipotesi sulla cifra d’affitto che dovrà essere corrisposta a “Funivia” per acquisire temporaneamente il ramo d’azienda che consentirà di poter gestire in maniera concreta impianti e piste.

Accordo in chiusura. Ulteriori dettagli sull’ultima seduta del consiglio di amministrazione non sono trapelati, e il perché è piuttosto semplice: nel corso di questo fine settimana – dunque, tra oggi e domani - Asm sederà infatti al tavolo della trattativa direttamente con il gestore di “Funivia”, Flavio Formichetti, per mettere nero su bianco quanto decretato sia nel consiglio d’amministrazione di ieri che nel corso dell’ultimo mese, cioè da quando il 19 novembre scorso la “Funivia” consegnò al Comune di Rieti il documento con il quale proponeva all’ente l’affitto delle strutture.

Da quel momento, ad Asm sono stati dunque necessari quasi trenta giorni per verificare lo stato di manutenzione degli impianti, per ricercare le professionalità necessarie e il numero esatto del personale indispensabile per l’avvio della stagione invernale, far allacciare la corrente da parte di Enel e, più in generale, capire se le spese di gestione da mettere in campo fino a marzo 2023 fossero sostenibili per il bilancio dell’azienda. Dunque, considerato l’esito della riunione di ieri, si tratta di diversi aspetti che hanno trovato tutti conferma positiva sia da parte del consiglio d’amministrazione, che del collegio sindacale e dei revisori dei conti.

La conferenza stampa. Incontro blindatissimo, quello di ieri mattina, al termine del quale nessun dettaglio è trapelato in maniera ufficiale. Il sindaco Daniele Sinibaldi ha infatti già manifestato la volontà di annunciare la presa in carico di impianti e piste da parte di Asm – e quindi l’avvio della stagione invernale, neve permettendo - nel corso di una conferenza stampa che verrà probabilmente convocata all’inizio della prossima settimana. Una partita delicata, che a sei mesi dall’insediamento a Palazzo di Città ha visto giocare la nuova amministrazione di centrodestra sul filo del rasoio della possibile tempesta di polemiche che si sarebbe potuta scatenare se, per un qualunque motivo, fosse maturata l’impossibilità di prendere in carico la gestione delle strutture da parte di Asm.

Le ipotesi sui costi. Resta dunque da capire come verranno ripartiti i costi. Le ipotesi, al momento, sono diverse, ma tutte non confermate: Asm potrebbe utilizzare i 139 mila euro (messi a disposizione dal Comune di Rieti per l’affidamento diretto della gestione di impianti e piste) per saldare il costo d’affitto a “Funivia”, mentre le spese di manutenzione potrebbero essere scalate dalla futura perizia economica che il consulente tecnico d’ufficio (che verrà nominato dal tribunale di Rieti su richiesta del Comune) dovrà redigere per consentire al Comune di versare a “Funivia” quanto stimato e procedere così all’esproprio degli impianti.

E resta da capire anche in che modo Asm utilizzerà il ricavato degli skipass stagionali che emetterà: forse, per compensare le spese di gestione una volta avviati gli impianti. Prima di tutto, servirà però prima chiudere l’accordo.