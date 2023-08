“Non buttiamolo via”, lo stand della Croce Rossa alla Fiera mondiale del peperoncino contro lo spreco alimentare

RIETI – Non solo internazionalizzazione, ma anche salvaguardia del cibo. Sarà presente uno stand del progetto "Non bottiamolo via" della Croce Rossa all’interno della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, una collaborazione nata con il comitato organizzatore per contrastare lo spreco alimentare.

Il progetto, finanziato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Forese, nasce dalla necessità di rispondere in modo pi efficace alle richieste di assistenza alimentare che ogni giorno vengono ricevute dai Comitati della Croce Rossa Italiana, rendendo più efficace il sistema di approvvigionamento dei beni alimentari, rafforzando senz’altro la capacità della Cri di assistere le persone in condizioni di povertà e disagio.

"Non buttiamolo via", prende vita da esperienze consolidate nell’ambito dell’assistenza alimentare portate avantinegli anni dalla Cri, è implementato da sette comitati della Croce Rossa del Lazio (Area Metropolitana di Roma Capitale, Civitavecchia, Bassa Sabina, Paliano, Carbognano, Rieti e Canino), si prefigge di potenziare la rete territoriale di collaborazione di recupero e distribuzione di beni alimentari a favore delle persone indigenti con il coinvolgimento delle aziende del territorio e di rafforzare le comunità, anche grazie alla collaborazione della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) che è partner dell’iniziativa, su temi e pratiche di contrasto allo spreco alimentare e sul recupero delle eccedenze.

Le aziende e i produttori coinvolti potranno offrire i prodotti alimentari invenduti ai Comitati della CRI, distributori attraverso la piattaforma digitale Regusto (primo portale per la gestione delle donazioni basata su un modello di food sharing for charity innovativo e livello europeo) che sarà messa a disposizione della rete e che faciliterà l’incontro tra domanda di alimenti ed offerta di eccedenze, oltre alla raccolta di dati relativi all’impatto positivo del recupero.

L’obiettivo della partecipazione della Croce Rossa alla Fiera del Peperoncino di Rieti sarà duplice: sensibilizzare le comunità sul tema della lotta allo spreco alimentare e diffondere il principio che «sicombatte lo spreco alimentare per combattere la povertà».



Un’iniziativa di sensibilizzazione degna di nota.

Lo spazio delicato potrà sicuramente informare i cittadini reatini e non solo, nell’abbattere lo spreco alimentare sempre presente sulle nostre tavole e non solo. Un impegno importante, per dare ancora una volto un pizzico di grande umanità nella realizzazione dell’evento internazionale del centro Italia.