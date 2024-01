Graziella Mander, chi è la volontaria (49 anni) della Croce Rossa morta nell'incidente sulla Cimpello Sequals: lascia il marito e una figlia

Tragico incidente stradale a Zoppola, in provincia di Pordenone, sulla Cimpello Sequals. Lo scontro è avvenuto tra un Suv Bmw x5, un'ambulanza e un tir. Tra le vittime c'è una volontaria della croce rossa, Graziella Mander, che era alla guida dell'ambulanza.

Graziella Mander, 49 anni, originaria di Solimbergo di Sequals, in provincia di Pordenone e residente a Pinzano al Tagliamento.

Graziella nella sua carriera da volontaria della croce rossa, si era occupata di centinaia di persone. La sua passione la era riuscita a trasmettere anche a sua figlia Marina, 27 anni, che aveva deciso di seguire le sue orme: La ragazza è la responsabile della compagine giovanile del comitato Cri di Maniago-Spilimbergo di cui la madre era segretaria e responsabile delle comunicazioni esterne. Graziella si occupava nel tempo libero, con il marito, Roberto Lucco, della gestione del bar di Valeriano di Pinzano al Tagliamento.

«Era una donna speciale non sapeva dire di no...preferiva sottrarre tempo alla professione, piuttosto che non offrire la propria collaborazione per la comunità». Queste le parole di amici e colleghi. Il sindaco di Sequals affranto anche lui per la perdita di Graziella: «Siamo senza parole: una moglie, mamma e volontaria eccezionale»