Stadio, i tifosi reatini incalzano la Mestichelli: «Assessore, la pazienza è finita»»

RIETI - "Assesso' la pazienza è finita, per noi lo stadio è vita". Questo il messaggio che la tifoseria dell' Amatrice Rieti hanno recapitato al vice sindaco Chiara Mestichelli direttamente allo "Scopigno" dove la frase, scritta su un telo bianco, campeggia sulla cancellata d'ingresso dell'impianto sportivo tanto conteso, ma soprattutto tanto atteso alla riapertura.

Lunedì inizierà una settimana cruciale, con una serie di sopralluoghi sul manto erboso da parte dei tecnici del Comune di Rieti e della ditta alla quale è stato affidato il lavoro di rifacimento della superficie di gioco - costato 35mila euro - per stabilire se la tenuta del tappeto verde rigenerato è in grado di sopportare le sollecitazioni di una gara ufficiale già dal prossimo 4 febbraio (Amatrice Rieti-Valmontone) o se bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di riaprire per l'ennesima volta lo stadio.

Qualora l'ok dovesse slittare ancora, le prossime date utili potrebbero essere il 18 febbraio in occasione di Amatrice Rieti-W3 Maccarese di Eccellenza o il 25 per Rieti-Sanpolese di Promozione. A meno che non slitterà tutto a marzo.