Amatrice Rieti, è 1-1 nel big match contro l'Aurelia Antica Aurelio. Foto. Bagarre al vertice. Di Loreto: «Bravi a riprenderla»

RIETI - Al Green Park l'Amatrice Rieti non va oltre l’1-1 nel difficile match contro l’Aurelia Antica Aurelio. Fa tutto il Rieti, dopo un autogol di Grassi la riprende Giovannini.

Pareggio che costa il secondo posto in solitaria: la seconda posizione a 33 punti è divisa con il Montespaccato e il Campus Eur. La vetta è sempre del Pomezia, che ha espugnato il campo dell'Aranova, che ora dista 3 lunghezze.

La gara

Tra i nuovi innesti subito titolare il sardo Sarritzu.

Parte male Amatrice Rieti quando al 12’ passa in svantaggio, ospiti 0-1 su autogol del giovane Grassi beffato da una deviazione. Al 22’ Amatrice Rieti che rimette la gara in equilibrio con la rete di Giovannini per l’1-1. Equilibrio totale nella ripresa dove sono state quasi nulle le concrete azioni da gol. Da segnalare il nervosismo con molte ammonizioni e l'espulsione del proteste del tecnico dei reatini Vincenzino Angelone.

Le parole del ds Mattia Di Loreto

«Abbiamo affrontato una squadra forte e ben schierata, molto agonistica che è venuta in casa nostra giocando più in fase difensiva. Purtroppo, nell’unica occasione che hanno creato sono passati in vantaggio ,poi siamo stati bravi a riprenderla. Voglio fare un applauso ai ragazzi perché oggi era una partita molto difficile e non era facile riprenderla. La sensazione era anche quella di poterla vincere ma non è stato così, ora testa a mercoledì per chiudere questo 2023 nel miglior modo possibile».